Keltenstadt am Rhein: Deshalb errichteten die Kelten einen Schutzwall in Basel

Neue Funde am Münsterhügel erweitern das Bild der Keltenzeit
Gewerbe, Fernhandel und Kultur florierten in der keltischen Siedlung am Rhein, wo heute das Pharmaunternehmen Novartis seinen Sitz hat. Die Häuser und Werkstätten waren aus Holz und Lehm gebaut. Sie standen auf großzügigen Parzellen mit Gärten und Gruben, die als Getreidesilos dienten. Die Siedlung, die in vielerlei Hinsicht stadtähnliche Züge aufwies, war ein Knotenpunkt, an dem die Fäden eines weit gespannten Handelsnetzes zusammenliefen.