Keine Zuschüsse der Schweiz: Nachtzug von Basel nach Malmö fährt doch nicht

Die für April geplante Nachtzugverbindung kommt nun doch nicht zustande. Kunden sollen ihre bereits gekauften Tickets zurückerstattet bekommen.
Hintergrund der geplatzten Direktverbindung, die ab April zwischen der Stadt am Rheinknie und dem schwedischen Malmö hätte verkehren sollen, ist der Rückzug des Schweizer Bundes aus der Finanzierung des Projekts. Einer Mitteilung der Nachrichtenagentur Keystone-sda zufolge hat der Nationalrat hat die dafür vorgesehenen zehn Millionen Franken aus dem Budget gestrichen, wie zuvor schon der Ständerat.