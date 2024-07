Keine leichte Zeit: Diakon Bertram Löffler verabschiedet sich aus Nagold

1 Bertram Löffler vor dem Pfarrbüro Foto: /Merk

Er ist gelernte Krankenpfleger, war lange Jahre Notfallsanitäter und sieht es als seine Berufung an, Menschen zu helfen. Vor fünf Jahren startete Bertram Löffler seine Tätigkeit als Diakon in der Seelsorgeeinheit Oberes Nagoldtal. Nun tritt er eine neue Stelle als Klinikseelsorger in Tübingen an. Der Abschied fällt schwer.









Bertram Löffler blickt auf „vieles zurück, was wertvoll ist“. Seit er 2019 anfing, hat sich einiges bewegt, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in ihm. Die Zeit als das Amt des Leitenden Pfarrers der fünf Kirchengemeinden unbesetzt war, forderte das ganze pastorale Team und alle ehrenamtlich Engagierten in der katholischen Gemeinde.