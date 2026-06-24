Kein Experte für Leerstände: Warum der Flächenmanager im Lahrer Rat so knapp durchgefallen ist

Bei der Diskussion um einen Flächenmanager zur Wiederbelebung der Lahrer Leerstände spielte das Stadtfest 2027 die entscheidende Rolle.

Nach fast vier Stunden Hitzeschlacht am Montagabend im Lahrer Gemeinderat war die Abstimmung konfus: Ein Antrag, den Flächenmanager nicht durch Mehreinnahmen der zuvor beschlossenen Parkgebührenerhöhung, sondern durch Aussetzung eines Stadtfestes zu finanzieren, ging noch mehrheitlich durch. Bei der eigentlichen Abstimmung ergab sich dann plötzlich ein anderes Bild: Bei 15 Nein-Stimmen, 13 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen fiel der Flächenmanager durch. Das Thema ist damit vom Tisch, denn ein Nachweis der Kostendeckung hätte am Dienstag nach Stuttgart geschickt werden müssen.

Erst im April hatte sich die Verwaltung grünes Licht vom Gemeinderat geholt, einen Förderantrag für die Teilnahme am Projekt „Flächen gewinnen durch Innenstadtentwicklung“ zu stellen. Damit hätte das Land 60 Prozent der Kosten von 240.000 Euro übernommen, Lahr hätte noch 96.000 Euro aufgeteilt auf die Jahre 2027 bis 2029 stemmen müssen.

Die Frage, die es noch zu klären galt, war die der Finanzierung. Die Stadt schlug nun am Montag vor, 30.000 aus den Haushaltsmitteln des Stadtmarketings und der Wirtschaftsförderung bereitzustellen, die übrigen 66.000 sollten vorzugsweise aus den Mehreinnahmen durch höhere Parkgebühren kommen, oder alternativ über eine Verschiebung des Stadtfests von 2027 auf 2028 und ein Verzicht aufs Stadtfest 2029. Bevor es in die Diskussion ging, beantwortete Friederike Ohnemus, Leiterin der Abteilung Ratsarbeit, Marketing und Internationales, noch einige Fragen, die in der Zwischenzeit aufgekommen waren.

Keine städtische Pflicht, aber eine Zuständigkeit

Ein Flächenmanager, der sich in Lahr vor allem um die Aktivierung leerstehender Gewerberäume kümmern hätte sollen, könne sehr wohl als kommunale Aufgabe verstanden werden. Es gebe keine ausdrückliche Pflicht, aber eine „klare Zuständigkeit“ sich um Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und die Erhaltung attraktiver Innenstädte zu kümmern, verdeutlichte Ohnemus. Daher gebe es überhaupt das Förderprogramm des Landes. In der Region hätten Offenburg und Emmendingen schon davon profitiert.

Carsten Hutt vom Werk ISI in Reutlingen hatte sich, so Ohnemus weiter, für die Rolle als Flächenmanager bereits ins Spiel gebracht – und mit Projekten wie dem Solution Lab auch empfohlen. Er sei bereit gewesen, in enger Verzahnung mit einer städtischen Arbeitsgruppe, seine Aufgaben wahrzunehmen.

Ansichten gingen weit auseinander

Die Ansichten der Räte, ob ein Flächenmanager etwas bewirken kann, gingen auseinander. Wie schon zuvor bei den Parkgebühren war man sich fraktionsintern nicht immer einig. Ilona Rompel (CDU) hatte etwa „große Bedenken“. Normalerweise sei das Flächenmanagement Aufgabe des Wirtschaftsförderers. Auch die Eigentümer würden erwarten, dass der Wirtschaftsförderer oder der OB zu Gespräch vorbeikommt – nicht jemand Externes. Sie kritisierte zudem die Idee, die Aufgabe über die Parkgebühren zu finanzieren. „Das wäre eine Art Eintrittsgeld für die Innenstadt.“ Benjamin Rösch (AfD) war nicht der Ansicht, „dass sich das für die Stadt rechnet. Wir kaufen die Katze im Sack.“ Er glaube, eine Transformation müsse „von unten“ wachsen. Volker Przibilla (Grüne) meinte, das investierte Geld würde an anderer Stelle benötigt werden. Es fehlten Grundlagen wie Aufenthaltsqualität sowie sichere und grüne Räume. „Da kann auch der beste Flächenmanager nur begrenzt wirksam sein.“

Wird nicht Flächenmanager in Lahr: Carsten Hutt. Foto: Köhler

„Die IHK rät uns dringend, diesen Weg zu gehen“, meinte dagegen Eberhard Roth (Freie Wähler). Man sei der Ansicht, dass das Gegenteil zu tun, der falsche Weg wäre. Wie Rompel kritisierte er jedoch die Idee der Finanzierung über Parkgebühren. Diana Frei (SPD) erhoffte sich von einem Flächenmanager „weniger Leerstände und mehr Impulse für die Innenstadt“. Jörg Uffelmann (FDP) meinte, ein Außenstehender sei für die Aufgabe besser geeignet als der Wirtschaftsförderer.

Drei Räte hätten eigentlich gerne anders abgestimmt

So kam es zur letztlich unübersichtlichen Abstimmung, bei der offenbar weder Verwaltung, noch Gemeinderat, noch die Zuhörer wirklich den Durchblick hatten. Die Konfusion hatte schließlich Einfluss auf die Entscheidung: Drei Räte der Grünen hätten nach eigenem Bekunden gerne für den Flächenmanager gestimmt, mussten sich aber letztlich zwischen Flächenmanager und Stadtfest entscheiden – und Letzteres wollten sie nicht opfern.

OB Markus Ibert zeigte sich am Dienstag enttäuscht über das Ergebnis. Er hätte das Thema auch gerne vertagt, sagte er, doch die Frist lief eben nur bis Dienstag, was eine Entscheidung unabdingbar machte. Nach dem Erfolg des Solution Labs mit Carsten Hutt, aus dem unter anderem ein gut besuchter Jugendraum in einem Leerstand am Urteilsplatz hervorging, wäre der Flächenmanager „die logische Fortsetzung“ gewesen. „So bleiben wir jetzt stehen.“ Doch man werde mit dem Beschluss umgehen, das Thema stadtintern anpacken, auch wenn hier die Ressourcen natürlich endlich seien.

Wann greift die Sperre?

Teil der Diskussion um einen Flächenmanager war auch die Frage, ob man dessen Beauftragung überhaupt im Rahmen der aktuellen Haushaltssperre beschließen kann. Friederike Ohnemus bekräftigte, dass dieser Posten erst im Haushalt 2027 zur Geltung gekommen wäre – und dann nicht von der Haushaltssperre betroffen gewesen wäre, weil man eben schon vorher einen Vertrag abgeschlossen hätte. Eine allgemeine interne Leitlinie, wie die Verwaltung mit der Haushaltssperre umgeht, werde in den kommenden Wochen eine Task Force erarbeiten, erklärte OB Markus Ibert am Dienstag im Hintergrundgespräch.