Kein Experte für Leerstände: Warum der Flächenmanager im Lahrer Rat so knapp durchgefallen ist

Bei der Diskussion um einen Flächenmanager zur Wiederbelebung der Lahrer Leerstände spielte das Stadtfest 2027 die entscheidende Rolle.
Nach fast vier Stunden Hitzeschlacht am Montagabend im Lahrer Gemeinderat war die Abstimmung konfus: Ein Antrag, den Flächenmanager nicht durch Mehreinnahmen der zuvor beschlossenen Parkgebührenerhöhung, sondern durch Aussetzung eines Stadtfestes zu finanzieren, ging noch mehrheitlich durch. Bei der eigentlichen Abstimmung ergab sich dann plötzlich ein anderes Bild: Bei 15 Nein-Stimmen, 13 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen fiel der Flächenmanager durch. Das Thema ist damit vom Tisch, denn ein Nachweis der Kostendeckung hätte am Dienstag nach Stuttgart geschickt werden müssen.