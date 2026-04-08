Katastrophe für Eltern: Die Natur-Kita in Rheinfelden-Warmbach muss schließen

Der KVJS entzieht der SenseAbilityAcademy für die Natur-Kita in Warmbach die Betriebserlaubnis. Über die Gründe herrscht Schweigen. Wohin jetzt mit den Kindern?

Warum der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) der fast auf den Tag genau vor zwei Jahren eröffneten Betreuungseinrichtung die Betriebserlaubnis entzieht, kann nur spekuliert werden. Der in Stuttgart ansässige Verband möchte dazu mit Verweis auf das Sozialgesetzbuch und den Datenschutz gegenüber unserer Redaktion jedenfalls keine Stellungnahme abgeben.

Schließung bereits auf Ende dieser Woche Fakt ist: Der KVJS hat der Stadt Rheinfelden am Dienstagabend mitgeteilt, dass er mit Verweis auf das Sozialgesetzbuch die Betriebserlaubnis für die Natur-Kita „Die bunten Vielfalter“ in Warmbach aufhebt. Und zwar kurzfristig. Schon ab Montag, 13. April, dürfen demnach keine Kinder mehr in der Einrichtung betreut werden.

Für betroffene Eltern eine Katastrophe

Für Eltern, die aufgrund von Berufstätigkeit – oder mangels „Oma im Nachbarhaus“ – zwingend auf einen Betreuungsplatz für ihr Kind angewiesen sind, kommt die kurzfristige Kita-Schließung einer Katastrophe gleich. Zumal einige Familien im Moment noch in den Osterferien weilen und eventuell noch gar nicht ahnen, dass der eigene Sprössling am ersten Tag nach Ferienende gar nicht mehr in den gewohnten Kindergarten gehen kann.

Bürgermeisterin Fuchs: „Stadt tut ihr Möglichstes“

Dies ist auch der Stadtverwaltung bewusst, wie Bürgermeisterin Kristin Fuchs im Gespräch mit der Redaktion klarstellt. Es gehe nun darum, möglichst schnell zu erfassen, wie viele Eltern von der kurzfristigen Kita-Schließung tatsächlich betroffen sind. Fuchs zufolge besteht die Betriebserlaubnis für den von der SenseAbilityAcademy getragene Einrichtung für 20 Kinder. „Wir wissen aber nicht, wie viele Kinder dort sind“, sagt Fuchs. Der Elternbeirat der Einrichtung habe sich bereits bei der Stadtverwaltung gemeldet und „relativ gefasst reagiert“, wie Fuchs festhält.

Eltern sollen sich bei der Stadt melden

„Uns geht es in der aktuellen Situation darum, den betroffenen Eltern schnelle und unbürokratische Hilfe anzubieten“, sagt die Bürgermeisterin. In einem Schreiben an die Eltern informierte die Stadt noch am späten Abend über die bevorstehende Schließung der Natur-Kita. Sie bittet die Eltern darum, den jeweiligen Bedarf der Stadt kurzfristig zu melden. „Anhand des Wohnortes sowie der Berufstätigkeit werden wir versuchen, die Kinder in anderen Einrichtungen unterzubringen“, betont die Bürgermeisterin. Sie bittet um Verständnis, dass man hierbei voraussichtlich nicht allen Wünschen und Bedürfnissen der Eltern entsprechen könne.

Kita-Träger reagiert überrascht

Asha Scherbach, Gründerin und Chefin des Kindergartenbetreibers SenseAbilityAcademy, zeigte sich am Mittwoch im Gespräch mit unserer Redaktion zunächst sehr überrascht vom Entzug der Betriebserlaubnis für die Einrichtung in Warmbach. Sie habe den entsprechenden Bescheid noch gar nicht vorliegen, sagte Scherbach am Vormittag.

SenseAbilityAcademy will rechtliche Schritte einleiten

Am späteren Nachmittag schickte Scherbach dann eine offizielle Stellungnahme der SenseAbilityAcademy. In dem Papier wird bestätigt, dass die Einrichtung in Warmbach „auf Anordnung der zuständigen Behörde vorübergehend geschlossen wurde“. Man stehe in engem Austausch mit den verantwortlichen Stellen und arbeite daran, die zugrundeliegenden Sachverhalte umfassend zu klären.

„Selbstverständlich kooperieren wir mit den Behörden. Gleichzeitig werden wir die Rechtmäßigkeit der getroffenen Verwaltungsentscheidung im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens überprüfen lassen. Entsprechende rechtliche Schritte werden derzeit vorbereitet“, schreibt Scherbach weiter. Zu den Hintergründen könne man aber zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen.

Kita in Nordschwaben ist nicht betroffen

Scherbach weiter: „Wir bedauern die Auswirkungen der aktuellen Situation auf die Kinder und ihre Familien sowie unsere Mitarbeitenden sehr und setzen alles daran, zeitnah zu einer Klärung zu kommen.“

Die SenseAbilityAcademy betreibt in der Stadt Rheinfelden zwei Kinderbetreuungseinrichtungen: die Natur-Kita in Warmbach und den Waldkindergarten in Nordschwaben. Der Entzug der Betriebserlaubnis gilt nur für Warmbach.

Betreiber hat mehrere Kindergärten in der Region

Der freie Kindergartenträger aus dem hessischen Obertshausen ist in der hiesigen Region mehrfach präsent: So betreibt die SenseAbilityAcademy unter anderem weitere Kitas in Steinen, Tannenkirch und Sitzenkirch.

Das ist der KVJS:

Der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) ist eine überörtliche Behörde für die 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg. Er unterstützt die lokalen Jugend- und Sozialämter, fördert die Integration von Menschen mit Behinderungen, betreibt das Landesjugendamt und bietet Fachberatung, Fortbildungen sowie überörtliche Sozialhilfeleistungen an. Das KVJS-Landesjugendamt nimmt dabei die überörtlichen Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe in Baden-Württemberg war. Dazu zählt unter anderem die Bewilligung von Betriebserlaubnissen für Kindertageseinrichtungen. Dies soll sicherstellen, dass in allen Einrichtungen eine Mindestqualität an personellen und räumlichen Standards gewährleistet wird.