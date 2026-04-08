Katastrophe für Eltern: Die Natur-Kita in Rheinfelden-Warmbach muss schließen

Der KVJS entzieht der SenseAbilityAcademy für die Natur-Kita in Warmbach die Betriebserlaubnis. Über die Gründe herrscht Schweigen. Wohin jetzt mit den Kindern?
Warum der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) der fast auf den Tag genau vor zwei Jahren eröffneten Betreuungseinrichtung die Betriebserlaubnis entzieht, kann nur spekuliert werden. Der in Stuttgart ansässige Verband möchte dazu mit Verweis auf das Sozialgesetzbuch und den Datenschutz gegenüber unserer Redaktion jedenfalls keine Stellungnahme abgeben.