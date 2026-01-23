Karlsruher SC in Thailand: KSC, kaltes Bier und Bardamen – ein Besuch in der Ultra Bar im Tropenparadies

Wer Frederik Lanfermann treffen will, der muss weit reisen. Gut 9000 Kilometer sind es von Karlsruhe nach Chaweng auf der thailändischen Insel Koh Samui. Dort geht es sehr badisch zu.
Es ist heiß um 23 Uhr. Sehr heiß sogar. 29 Grad zeigt das Thermometer an, die Luftfeuchtigkeit ist dazu hoch, sehr hoch. Schwitzend, aber sichtlich vom Thaibox-Spektakel im Samui Muay Thai Stadium von Chaweng beeindruckt, geht es hinaus in die Sois, die Gassen des Haupturlaubsorts auf der thailändischen Tropeninsel Koh Samui.