Karbatschenschlagen in Todtnau: „Jetzt isch Fasnet“ in Todtnau

Blätzlenarr und Ehrenoberzunftmeister Jürgen Wehrle (vorne) schwingt die Karbatsche. Foto: Ulrike Jäger Die Todtnauer Blätzlenarren starten am Dreikönigstag in die aktuelle Fasnachtskampagne.







Bei strahlendem Sonnenschein und recht eisigen Temperaturen hatten sich viele Schaulustige auf dem Todtnauer Marktplatz eingefunden, um dem Treiben der Blätzlenarren zuzuschauen. Denn die läuteten am Dreikönigstag wieder die Fasnacht ein: Allerdings nicht mit den Glöckchen, die ihr Häs schmücken, sondern in ziviler Kleidung mit ihren Karbatschen. Die einzige Glocke, die man schon von weitem hören konnte, war die von Narren-Polizei-Kommissar Noldi, der den Auftritt wie immer begleitete.