Der Landesverband der AfD Baden-Württemberg hat bei der Bundeswahlversammlung in Ulm seine Kandidaten für die kommende Bundestagswahlen aufgestellt.

Aus dem Kreisverband Schwarzwald-Baar wurde Sebastian van Ryt vorgeschlagen, der sich erfolgreich um Platz 25 bewarb und somit als Listenkandidat an der Bundestagswahl 2025 teilnimmt.

Lesen Sie auch

Zur Person

Der Schwenninger ist 37 Jahre alt, selbstständiger Fliesenleger und wurde bei den letzten Kommunalwahlen als Stimmenkönig unter den Neulingen in den Gemeinderat Villingen-Schwenningen sowie in den Kreistag Schwarzwald-Baar-Kreis gewählt.

Martin Rothweiler will für den Landtag kandidieren. Foto: Stuio9-photoatelier/Gudrun Eckert Fotografenmeisterin

Martin Rothweiler, der Sprecher des AfD-Kreisverbandes Schwarzwald-Baar, erklärte auf Nachfrage: „Ich möchte aus familiären Gründen, zumindest in den nächsten vier Jahren, kein Mandat in Berlin und habe mich bereits im Vorfeld dazu entschlossen nicht zu kandidieren. Stattdessen werde ich in Kürze für den Landtag Baden-Württemberg kandidieren. In wenigen Monaten wird es hierzu bereits Aufstellungsversammlungen geben und ich habe sehr gute Chancen auf einen aussichtsreichen Listenplatz.“