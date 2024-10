Kammerchor Ebingen singt in Tailfingen: Keine sinnlichere Liebe als die im Hohenlied

1 Brigitte Wendeberg dirigierte in der Tailfinger Pauluskirche den Kammerchor Ebingen. Foto: Carmen Soudani

Der Kammerchor Ebingen hat unter der Leitung von Brigitte Wendeberg in der Tailfinger Pauluskirche konzertiert.









„Stört mir die Liebe nicht!“ – so lautete der Titel des Konzerts, das am Samstag in Tailfingens evangelischer Hauptkirche über die Bühne ging. Im Mittelpunkt stand das Hohelied des Alten Testaments, das in verschiedensten Vertonungen zu hören war, und damit das beherrschende Thema dieses biblischen Buches, welches die Exegeten im Lauf der Jahrhunderte beschäftigt hat wie wenige andere: Liebe.