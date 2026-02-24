Kaluschs Bürgermeister im Interview: Wie der 24. Februar 2022 das Leben in der Ukraine verändert hat

Eine Lahrer Delegation hat Kalusch in der Ukraine besucht. Vier Jahre nach dem russischen Überfall blickt Bürgermeister Andrii Naida zurück – und kämpferisch nach vorne.
Zum vierten Mal jährt sich am heutigen Dienstag die russische Invasion in die Ukraine. Der Angriffskrieg war ein Einschnitt in das Leben aller Menschen im Land – auch in Kalusch. Bürgermeister Andrii Naida schildert im Gespräch mit unserer Redaktion die Herausforderungen des Krieges auf lokaler Ebene und betont die Bedeutung der Solidaritätspartnerschaft mit Lahr.