Justizministerin im Interview: Marion Gentges wirbt für eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Lahr

1 Justizministerin Marion Gentges war am Freitag zu Besuch in unserer Redaktion, um zur möglichen Erstaufnahmeeinrichtung in Lahr Stellung zu beziehen. Foto: Die Sorgen unter den Bürgern und im Lahrer Rathaus vor einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge sind groß. Justizministerin Marion Gentges bezieht Stellung.







Link kopiert



Die Stadt Lahr, genauer das Grundstück in der Vogesenstraße neben der Polizeihochschule, ist einer von 19 möglichen Standorten für eine Erstaufnahmeeinrichtung (EA) des Landes für Flüchtlinge. Die Ablehnung in der Bevölkerung ist groß. Dafür zeigt Marion Gentges, Ministerin für Justiz und Migration, Verständnis, betont aber gleichzeitig die Vorteile. Zudem, so die CDU-Landtagsabgeordnete des Wahlkreises, könnte die Unterkunft künftig noch in anderen Bereichen von Nutzen werden.