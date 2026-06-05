Justiz in Schönau: „Große Fußstapfen, in die ich trete“

Das Amtsgericht Schönau hat eine neue Chefin: Richterin Katharina Bisegger tritt die Nachfolge von Ulrike Götz an.
Kein Lampenfieber, aber ein „bisschen Anspannung“ spürt sie schon: Für Katharina Bisegger beginnt nach einer kurzen Einarbeitungsphase im eher stillen Kämmerlein in der kommenden Woche der Ernst des Richterlebens: Die 35-jährige Volljuristin tritt am Amtsgericht Schönau auch öffentlichkeitswirksam die Nachfolge von Ulrike Götz an, die Ende April nach 14 Jahren als Direktorin des Amtsgerichts in den Ruhestand getreten ist.