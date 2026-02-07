Jugendkonferenz in VS: Ein Vormittag der Demokratie – Schüler bringen ihre Ideen auf die Bühne

Bei der Jugendkonferenz der David-Würth-Schule in Villingen-Schwenningen fand eine lebhafte Diskussion von 98 Schülern zu Politik, Demokratie, KI und Klimaschutz statt.
Die Politik ist in der Gesellschaft immer wieder ein zentrales Thema. Ob Unzufriedenheit oder anstehende Wahlen – es gibt immer Stoff für Diskussionen. Und die David-Würth-Schule hat im Kulturzentrum Klosterhof in Villingen-Schwenningen eine von 150 bundesweiten Jugendkonferenzen organisiert, um die jüngere Generation wieder stärker in die Wahlkabinen zu bekommen.