Mann tyrannisiert Anwohner in VS Dann holt der Mieter das Messer raus

Über Wochen bringt ein Mieter große Unruhe über ein Haus in der Färberstraße in Villingen: Aggressives Verhalten, Bedrohungen, ein Messer ist ebenfalls im Spiel gewesen, so schildern es Anwohner.