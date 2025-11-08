Judentum in Lörrach: Wie die Pogromnacht ihren Lauf nahm

In den Morgenstunden des 10. November 1938 fiel die Inneneinrichtung der Lörracher Synagoge in der Teichstraße der Verwüstung anheim.
Das Unheil begann am 28. Oktober 1938. An diesem und am Folgetag wurden im gesamten „Reichsgebiet“ 17 000 Jüdinnen und Juden mit polnischen Pässen festgenommen und in Sammellagern konzentriert – unter ihnen der mit der Lörracherin Fanny Schärf verheiratete Sally Schächter. In einer Überrumpelungsaktion sollten die Festgenommenen nach Polen abgeschoben werden. Das gelang nur für eine Gruppe. Dann reagierte Polen mit Grenzschließung. Deutsche Grenzwächter und Polizisten trieben die an der polnischen Grenze Abgewiesenen „zu Fuß über die Felder in das Niemandsland im Grenzbereich“. So die Darstellung des Jüdischen Museums in Berlin unter der Überschrift „Polenaktion“. Sally Schächter ereilte dieses Schicksal in der Nähe der Grenzstadt Beuthen.