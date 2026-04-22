Jubiläumsfeier in Baiersbronn: Heimat- und Wanderakademie Baden-Württemberg besteht 25 Jahre

Auch nach 25 Jahren ist die Heimat- und Wanderakademie ein Symbol für Gemeinschaft, Naturverbundenheit und Ehrenamt. Das zeigte sich beim Jubiläum in Baiersbronn.
Die Heimat- und Wanderakademie Baden-Württemberg hat ihr 25-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumsfeier im Kurhaus in Schönmünzach begangen. Zahlreiche Gäste aus den Wandervereinen und der Wanderakademie, darunter auch Gründungsmitglieder, kamen zusammen, um auf ein Vierteljahrhundert erfolgreicher Bildungs- und Vereinsarbeit zurückzublicken und den Blick in die Zukunft zu richten.