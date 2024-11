Jubiläumsfeier in Altensteig: Feeß bringt Einladung persönlich nach Bourg-St.-Maurice

1 Bürgermeister Gerhard Feeß (rechts) betonte in Bourg-St.-Maurice die Bedeutung von Städtepartnerschaften in Zeiten von zunehmendem Populismus und Extremismus. Mit im Bild: sein französischer Amtskollege Guillaume Desrues. Foto: Stadt Altensteig

Altensteigs Bürgermeister Gerhard Feeß reiste in die französische Partnerstadt Bourg-Saint-Maurice, um die Einladung zur Feier des 60-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft persönlich zu überbringen.









Link kopiert



Nächstes Jahr wird die Städtepartnerschaft zwischen Altensteig und Bourg-St.-Maurice in Frankreich 60 Jahre alt. Altensteigs Bürgermeister Gerhard Feeß reiste nach Savoyen, um die Einladung zur Jubiläumsfeier, die am 20. und 21. September 2025 in Altensteig stattfinden wird, im Anschluss an eine Sitzung des dortigen Gemeinderats persönlich zu übergeben.