Jubiläum in Weil am Rhein: Seit drei Generationen auf Erfolgskurs

Das Elektrohaus Gempp aus Weil am Rhein, das die Brüder Klaus und Jürgen Gempp in dritter Generation mit Unterstützung durch ihre Frauen Gudrun und Petra führen, ist 100 Jahre alt.

Das Elektrohaus Gempp, eines der traditonsreichen Familienunternehmen in der Stadt, wird den runden Geburtstag mit einem Empfang für geladene Gäste sowie vom 11. bis 25. Oktober mit einem Sonderverkauf und weiteren Aktionen feiern. Dabei kann die Familie, deren Erfolg auch auf einem starken Zusammenhalt beruht, mit Stolz auf die Entwicklung in den vergangenen 100 Jahren zurückblicken.

Zur Geschichte des Alt-Weiler Geschäfts an der Hauptstraße 135, das von Beginn an gegenüber dem Lindenplatz angesiedelt ist: Nachdem der Ötlinger Elektromeister Fritz Brändlin bei einem Motorradunfall auf tragische Weise ums Leben kam, übernahm im Alter von 24 Jahren Elektromeister Gustav Gempp dessen Firma, die sich auf Elektroinstallationen spezialisiert hatte. Das war 1925.

Aus bescheidenen Anfängen entwickelte Gustav Gempp die Firma weiter. Neben Installationen zur Stromversorgung und Sicherstellung von elektrischem Licht eröffnete der Handwerksmeister auch ein kleines Ladengeschäft mit knapp 30 Quadratmetern – der Grundstein für eine weitere erfolgreiche Entwicklung.

Kontinuierlich vergrößert

Die Familientradition blieb gewahrt, als Sohn Theo Gempp, ebenfalls Elektromeister, 1954 in die Firma eintrat und sie zehn Jahre später übernahm. Dabei war ihm seine Frau Helga stets eine wichtige Stütze. Das Unternehmen wuchs kontinuierlich, wobei das Ladengeschäft vergrößert wurde. Die Erweiterungen gingen weiter, als die beiden Söhne Klaus als Betriebswirt sowie Jürgen als Elektromeister 1979 und 1980 in die elterliche Firma eintraten. 1989 übergaben Theo und Helga Gempp ihr Lebenswerk. Klaus Gempp als Betriebswirt und Jürgen Gempp als Elektromeister führten die Erfolgsgeschichte der Firma weiter, wobei sie tatkräftig von ihren Frauen Gudrun und Petra unterstützt wurden.

Foto: zVg/Gempp

Sowohl der elektrotechnische Bereich und Reparaturservice als auch das Ladengeschäft und damit einhergehend das Sortiment haben Gempps, stets vorausschauend, ausgebaut und modernisiert. 1983 hatte es die erste Erweiterung gegeben, als die Verkaufsfläche von 150 auf 300 Quadratmeter vergrößert wurde. Ein nebenan erworbenes Gebäude wurde ebenfalls integriert, während 1996 eine weitere Expansion anstand. Durch einen Neubau wurde die Verkaufsfläche auf 500 Quadratmeter erweitert. Hinzu kommen Werkstatt und Lager. 2012 folgte ein weiterer Umbau, als ein Miele-Premium-Shop im Ladengeschäft eingerichtet wurde.

Sortiment wurde Schritt für Schritt ausgebaut

Das stetig ausgebaute Sortiment ist breitgefächert und erstreckt sich von Kleingeräten aus fast allen Bereichen bis hin zu modernen Waschvollautomaten, Kühlschränken, Staubsaugern, Kaffeevollautomaten und dergleichen mehr. Auch eine große Leuchtenaausstellung und ein Kundencenter im Untergeschoss wurden im Laufe der Jahre eingerichtet.

Mehr als 17 000 Kunden

Welch guten Ruf das Elekrohaus genießt, zeigen die mehr als 17 000 Namen, die in der Kundendatei gelistet sind. Dabei kommen laut Klaus und Jürgen Gempp 30 Prozent der Kunden aus der Schweiz. Die beiden Geschäftsführer und ihre 17 geschulten Mitarbeiter in den Bereichen Energie- und Gebäudetechnik, Kommunikations- und Sicherheitstechnik sowie im Verkauf legen großen Wert auf eine fundierte Beratung und einen zuverlässigen Service. „Beratung, Service und Kundenpflege sind das A und O“, sagt Klaus Gempp, während sein Bruder Jürgen die zunehmende Digitalisierung, das erforderliche Fachwissen und die damit einhergehende ständige Fortbildung hervorhebt. Das Privatkundengeschäft und der Kundendienst bilden bei Elektro Gempp den Schwerpunkt der Tätigkeit.

Ausbildung hat hohen Stellenwert im Unternehmen

Die Ausbildung hat bei dem Familiennternehmen einen hohen Stellenwert. In den 100 Jahren wurden 120 Nachwuchskräfte in den verschiedenen Bereichen ausgebildet. Für das gute Klima in der Firma sprechen auch die langjährigen Mitarbeiter. Beispielhaft stehen dafür der Energieanlagenelektroniker Christian Nußbaumer, der seit 45 Jahren bei Elektro Gempp beschäftigt ist, sowie der Einzelhandelskaufmann Martin Gründler, der seit 32 Jahren im Elektrohaus tätig ist.

Ehrenamt

Ehrenamtliches Engagement wurde bei der Familie Gempp schon immer großgeschrieben: Die beiden Geschäftsführer des Elektrohauses haben sich viele Jahre für die Gemeinschaft eingebracht. Klaus Gempp war 20 Jahre Feuerwehrkommandant und rund zehn Jahre Gemeinderat, Jürgen Gempp 20 Jahre Gemeinderat und viele Jahre Organisator des Weihnachtsmarkts. Auch ihr Vater Theo Gempp war bereits als Gemeinderat und Zugführer bei der Feuerwehr engagiert.