Jubiläum in Weil am Rhein: Seit drei Generationen auf Erfolgskurs

Das Elektrohaus Gempp aus Weil am Rhein, das die Brüder Klaus und Jürgen Gempp in dritter Generation mit Unterstützung durch ihre Frauen Gudrun und Petra führen, ist 100 Jahre alt.
Das Elektrohaus Gempp, eines der traditonsreichen Familienunternehmen in der Stadt, wird den runden Geburtstag mit einem Empfang für geladene Gäste sowie vom 11. bis 25. Oktober mit einem Sonderverkauf und weiteren Aktionen feiern. Dabei kann die Familie, deren Erfolg auch auf einem starken Zusammenhalt beruht, mit Stolz auf die Entwicklung in den vergangenen 100 Jahren zurückblicken.