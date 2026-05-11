Jubiläum in Todtnau: Ein Geburtstag voller Überraschungen

Mit einer Uraufführung, einem mitreißenden Solo sowie vierstimmigem Gesang war beim Jubiläumskonzert zu 100 Jahre Trachtenkapelle Brandenberg eine große Vielfalt geboten.
Wenn diese Musiker Geburtstag feiern – dann aber richtig. Dies zeigte sich beim Jubiläuskonzert zu „100 Jahre Trachtenkapelle Brandenberg“ am Samstag in Todtnau. Dirigent Axel Friedrich hatte ein besonders anspruchsvolles Konzert zusammengestellt und mit den 36 Musikern einstudiert, heißt es in einem Nachbericht des Vereins. Das hatte auch dem Zuhörer abverlangt, genauer hinzuhören. Es war auch ein sehr vielfältiges Programm, so dass für jeden ein „Lieblingsstück“ dabei war – von der Konzertouvertüre bis zum Pop-Medley.