Jubiläum in Jettingen: So alt ist die Mauritiuskirche Sindlingen bereits

Ein besonderes Jubiläum begeht die evangelische Kirchengemeinde in Jettingen mit Festgottesdienst, Worship Night und Vortrag.
Das 750-Jahr-Jubiläum der Mauritiuskirche Sindlingen wurde kürzlich mit einem Festgottesdienst und einem anschließenden Kirchencafé gefeiert. Den Festgottesdienst gestaltete Pfarrer Michael Lang – in seiner Predigt betonte er, dass Kirchen „heilige Orte der Begegnung“ seien – auch und gerade mit Gott. Heilige Orte wie beispielsweise Kirchen oder Kapellen seien wichtig, um Gott und Jesus begegnen zu können.