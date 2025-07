Jubiläum der Feuerwehr Wollbach: 200 Gäste kamen zum Festakt

Bereits der Vortag mit dem „fidelen“ Auftritt des Kabarettisten Fidelius Waldvogel mit seiner Band „Die Waldvögel“ erwies sich als Straßenfeger in Wollbach. Auch der Festakt am Samstag füllte die Halle mit rund 200 geladenen Gästen von Vereinen, Feuerwehren, Politik und Verwaltung. Ebenfalls besuchten Abordnungen der befreundeten Feuerwehren in Niederwinkel/Sachsen, Mengen und elsässischen Burnhaupt-le-Haut die Veranstaltung. Die Bewirtung übernahm der Musikverein Wollbach. Durchs Programm führte als Moderator der Wollbacher Abteilungskommandant Thomas Sütterlin, der seit zehn Jahren im Amt ist. Die musikalische Umrahmung gestaltete das „Feuerwehr-Chörli“ unter Leitung von Obmann Hermann Sprich.

Rückblick auf 100 Jahre Feuerwehr in Wollbach Nach der Begrüßung durch Thomas Sütterlin unternahmen Max Sütterlin, Wollbachs ehemaliger Ortsvorsteher, und Thomas Sütterlin eine Reise durch 100 Jahre Feuerwehrgeschichte in Wollbach. . Innerhalb des Vortrages präsentierten Feuerwehrangehörige zur Begeisterung der Gäste die historischen Uniformen bis zur aktuellen Einsatzbekleidung der „Viking“-Serie. Deutlich wurde, wie sich die Wollbacher Feuerwehr im Laufe der Jahrzehnte zu einer gut ausgerüsteten und schlagkräftigen Wehr entwickelte. Die beiden Moderatoren streifen die Einsätze mit Unfällen, Bränden, Unwettern und Einsätzen bei heftigsten Wetterbedingungen, die ehrenamtlich zum Wohl der Bevölkerung bewerkstelligt wurden. Löschmannschaften bestanden schon länger als 100 Jahre, bei Feuersbrunst musste jeder wehrfähige Bewohner aushelfen. Als dann im September 1925 ein Ökonomiegebäude niederbrannte und die Löschmannschaft mit dem von Pferden gezogenen Pumpwagen im Wald mit gebrochener Deichsel stecken blieb, entschied man sich zur Gründung der Feuerwehr mit einer Gründungsversammlung am 26. Dezember 1925. Es hatten sich 110 Männer zum aktiven Dienst verpflichtet. Lesen Sie auch Erste Uniform und ein Eichhörnliwagen Bereits 1926 wurden Ehrungen von zehn oder 20 Jahren Mitgliedschaft durchgeführt, ein Beweis für die Existenz früherer Löschgruppen. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die alte Feuerspritze zum Universal-Schlauchwagen (genannt „ Eichhörnliwagen“) umgebaut. Nach dem Krieg konnten im Jahr 1962 die alten Uniformen von 1926 ausrangiert werden. Ein neues Dienstfahrzeug, ein TSF Ford Transit, wurde 1968 angeschafft und ersetzte den Tragkraftspritzen-Anhänger von 1941. Im Schulgarten wurde eine Garage für das Dienstfahrzeug gebaut. 1974 wurde die Wehr im Rahmen der Gemeindereform in die Feuerwehr Kandern als Abteilung eingegliedert. 1982 konnte bei einer Zollauktion ein gebrauchter VW-Bus T2 ersteigert werden, der für viele Umbau-Stunden als Atemschutzfahrzeug sorgte. Die Freundschaften zu Burnhaupt-le-Haut und Mengen entstanden 1983. Das Feuerwehrgerätehaus wurde ebenfalls 1982 ausgebaut. Zuletzt wurde 2018 ein neues Einsatzfahrzeug angeschafft. Jugendfeuerwehr als Grundbaustein der Wehr Moderator Thomas Sütterlin würdigte ebenfalls die Jugendfeuerwehr Wollbach. Diese besteht seit 38 Jahren mit derzeit 15 Jugendlichen, darunter drei Mädchen, besteht. Zur Veranschaulichung, wie wichtig die Jugendfeuerwehr ist, bat er sämtliche Aktive auf die Bühne, die bei der Jugendfeuerwehr Wollbach ausgebildet wurden. Das Resultat war, dass ein überwiegender Anteil der 40 Aktiven der Wehr aus den Reihen der Jugendfeuerwehr stammt. Es entstand ein beeindruckendes Bild, als sich dazu die Jugendfeuerwehr gesellte. Grußworte von Politik, Verwaltung und Vereinen Grußworte kamen von Reiner Jacob, Verbandsvorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Lörrach. Er stellte fest, dass sich immer mehr Einsätze auf technische Hilfsleistungen oder auf Fehlalarme begründen. Landrätin Marion Dammann beglückwünschte die Wehr und sagte zu den Aktiven: „Sie leisten für Ihren Ort Ungeheures“. Ihr Dank galt dem großen ehrenamtlichen Engagement, das seit 100 Jahren Tag für Tag geleistet wurde. Sie sagte: „Feuerwehr ist nicht irgendein Ehrenamt, Feuerwehr ist eine Haltung“. Sie überbrachte eine Zahlung auf die Gemeinschaftskasse und übergab eine Anerkennungsurkunde des Landkreises. Bürgermeisterin Simone Penner freute sich, dass sich das DRK und die Feuerwehr Wollbach unter einem Dach befinden. Sie lobte: „Hier waren 100 Jahre Mut und echte Kameradschaft vorhanden. Ihr seid großartig“. Kanderns Kommandant Matthias Meisinger erwähnte das ehrenamtliche Engagement und die gelebte Verantwortung für den Nächsten. Sein Dank galt auch den Angehörigen. Weitere Grußworte kamen von Wollbachs Ortsvorsteher Werner Brugger. Wittlingens Abteilungskommandant in Personalunion als DRK-Ortsvereinsvorsitzender, Knut Nabbefeld, gratulierte ebenfalls und überbrachte ein Präsent. Für die Wollbacher Vereine hatte sich Reinhard Greßlin etwas ganz Besonderes ausgedacht: Er überbrachte einen portablen Tisch zum spontanen Grillen samt Zubehör. Alle Abteilungskommandanten der Kanderner Wehr hatten als Geschenk ein Bierfaß und Würste für ein Vesper mitgebracht. Ein Grußwort kam auch von Ehrenkommandant Otto Müller aus Mengen.