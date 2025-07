Nach Königsfeld und Villingen waren am dritten Wochenende der Turnier-Serie wieder rund 1000 Zuschauer vor Ort. Für Ausrichter FC Suebia Rottweil ein besonderes Highlight in seinem 14. Jahr des Vereinsbestehens.

„Für uns war es ein riesen Ding, wirklich Hammer geil“, sprühte der Suebia-Vorsitzende Fabio Wagner nur so vor Lob und Anerkennung für seine Ehrenamtlichen und die Gastfamilien, die an zwei Tagen zahlreiche Spieler der Teilnehmer beherbergten.

„Wir hatten ein super Organisationsteam um Philipp Kleiter, Alexander Hermann, Tobias Grötzinger und Manuel Wilsch die alles zwei Tage lang im Griff hatten und koordinierten. Dazu kamen 70 Helfer die uns unterstürzt haben.“

Starkes Helferteam

Besonders gerührt war Wagner „weil sich bei uns Helfer in der Whats App-Gruppe nach Turnierende bedankt haben“, wie viel Spaß die zwei Tage gemacht haben. „Wir können mit Stolz sagen: Es war typisch Suebia-Style, besondere Vibes und ein Mega-Event für den Verein.“ Im sportlichen Bereich dominierte der FC Bayern München mit zwei Turniersiegen. Ebenfalls an beiden Tagen nahm der SC Freiburg teil und mit dem VfB Stuttgart war ein weiterer großer Name des deutschen Nachwuchsfußballs vertreten.

Jahrgang 2010

Acht Mannschaften mit großen Namen aus der Bundesliga und international besetzt traten auf dem Rottweiler Stadiongelände an. Ausrichter FC Suebia Rottweil präsentierte den Fans des Nachwuchsfußballs im Stadion und auf dem Kunstrasen tolle Teams mit spannenden Spielen und schönen Toren. Jedes Team hatte acht Duelle. Die regionale Auswahl der Fußballakademie, das Team Schwarzwald von Organisator Manfred Flohr, sorgte als Fünfter für eine dicke Überraschung.

Sieger wurde der FC Bayern München, der sich am Ende mit sechs Siegen und zwei Remis knapp durchsetzte.

Die Verfolger SC Freiburg beim 1:1) und Stuttgarter Kickers (0:0) hätten mit einem Sieg gegen die Bayern selber das Turnier gewinnen können. Team Schwarzwald verlor gegen Bayern zwar 0:5, punkte allerdings gegen Mainz 05 und den SC Freiburg (je 0:0), gewann dafür gegen die internationalen Gäste aus Winterthur (2:1) sowie Luxemburg (1:0). Endstand: 1. FC Bayern München 20 Punkte/19:1-Tore, 2. SC Freiburg 18/9:2, 3. Stuttgarter Kickers 17/10:2, 4. Racing Luxemburg 11/7:7, 5. Team Schwarzwald 11/6:10, 6. FSV Mainz 05 9/8:8, 7. FC Winterthur 8/8:9, 8. AF 27 Academy (Schweiz) 6/7:11, 9. 1. FC Saarbrücken 0/0:24 (die Saarländer traten nicht an und wurden jeweils 0:3 gewertet).

Jahrgang 2012

Noch hochkarätiger als am ersten Tag ging es beim Turnier der jüngeren Jahrgänge zu. Hier spielten 14 Mannschaften in zwei Gruppen erst eine Vorrunde aus und gingen danach in eine Finalrunde mit den Platzierungsrunden. Der FC Bayern gewann das Endspiel gegen Fortuna Düsseldorf (0:0) im Strafstoßschießen. Dritter wurde der FC Augsburg, der den FSV Mainz 05 ebenfalls im Strafstoßschießen besiegte (6:5). In den beiden Halbfinals siegten der FC Bayern (gegen FC Augsburg) sowie Fortuna (gegen Mainz 05) jeweils mit 1:0. Endstand der Vorrunde: Gruppe 1:1. Fortuna Düsseldorf 12 Punkte/8:1-Tore, 2. FC Bayern München 11/6:2, 3. SV Darmstadt 98 11/5:1, 4. FC Winterthur 11/11/5:3, 5. SC Freiburg 6/2:4, 6. Stuttgarter Kickers 3/0:3, 7. Team Schwarzwald 1/1:13. Gruppe B: 1. FC Augsburg 15/8:2, 2. FSV Mainz 05 14/11:4, 3. VfB Stuttgart 8/5:6, 4. SSV Jahn Regensburg 8/4:5, 5. FC Aarau 7/7:7, 6. Karlsruher SC 7/2:5, 7. TSG Balingen 0/0:8. Platzierungsspiele ab Rang 13: Team Schwarzwald – TSG Balingen 3:5 m.E., Rang 11: Stuttgarter Kickers – Karlsruher SC 0:4, Rang 9: SC Freiburg – FC Aarau 1:0, Rang 7: FC Winterthur – SSV Jahn Regensburg 0:2, Rang 5: Darmstadt 98 – VfB Stuttgart 0:2.