Jodlerfest ist zurück in Basel: Tracht zwischen Rhein- und Brunnenbadenden

Alphornbläser, Fahnenschwenker und Jodelchöre – ganz ohne Bergkulisse in der Großstadt: Geht das denn überhaupt? Ja, es geht. Jedenfalls zeigte sich beim Jodelfest am Wochenende, dass Schweizer Traditionen und der historische Stadtkern von Basel ganz hervorragend zusammenpassen. Es verhält sich sogar so, dass die Stadt am Rheinknie dieses Fest vor etwas mehr als hundert Jahren erfunden hatte. Im Drei-Jahres-Rhythmus zieht die dreitägige Großveranstaltung seither durch die Schweiz. In seiner 32. Ausgabe ist das Fest rund um die urigen Traditionen nun an seinen Ursprungsort zurückgekehrt.

Problematischer als das urbane Flair war die enorme Hitze, die auch das Dreiländereck am Wochenende fest im Griff hielt. Die rund 12.000 Aktiven hatten keine Wahl: Zwischen den leicht bekleideten Besuchern, den Rheinschwimmern und den Brunnenbadenden präsentierten sie tapfer und stolz ihre Trachten. Für ein authentisches Jodlerfest waren die historischen Kostüme aus unterschiedlichen Regionen der Schweiz unabdingbar.

Eine kleine Atempause boten die vielen kühlen Kirchen in den Gassen von Großbasel, die als Veranstaltungsorte in das Geschehen mit eingebunden waren: Über das gesamte Festgelände verteilt waren immerhin sechs Gotteshäuser am Jodlerfest beteiligt. Präsentationen gab es darüber hinaus beim Schulhaus Leonhard, in der Universität und im Stadtcasino.

Bäume spenden Schatten in der Stadt

Im Zentrum des Geschehens stand das Jodlerdorf am Petersplatz. Trotz der großen Hitze hatten sich hier schon kurz nach der Eröffnung am Freitagnachmittag zahlreiche Feiernde versammelt. Die hohen Bäume auf dem Platz boten Schatten und kühlten die Temperaturen merklich herunter. Derweil war die benachbarte Jodlermeile mit zahlreichen Essens- und Getränkeständen noch lange der vollen Sonne ausgesetzt, weshalb das Geschäft dort nur langsam anlief.

Die einzelnen Veranstaltungsorte waren auf dem zum Jodlerberg umgetauften Innenstadtbereich über viele enge Gassen verbunden. Dabei zeigte sich Basel nicht nur von seiner schönsten Seite, sondern konnte auch mit dringend benötigtem Schatten punkten.

Jodelgruppen aus vier Regionen beteiligt

Bei den Jodelgruppen handelte es sich um Angehörige von Verbänden aus der gesamten Schweiz. In der Peterskirche trat am Nachmittag sogar eine gemischte Gruppe aus vier Regionen auf. Die Sängerinnen und Sänger hatten sich für das Nordschweizer Jodelfest im vergangenen Jahr gesucht und gefunden. Sie kamen aus der Nordostschweiz, der Zentralschweiz, der Westschweiz und aus Bern.

Eine Besonderheit: Mit Ursula Ming-Reber aus Bern hatte die Gruppe sogar eine Komponistin in ihren Reihen. Und so gab das gemischte Sextett im kühlen Kirchenraum unter anderem die Eigenkreation der Bernerin, das Jodellied „Alperösli sy“, zum Besten. Die Zuschauer spendeten den ambitionierten Jodlern einen kräftigen Applaus. Möglicherweise gehören sie zu den letzten, die die Gruppe in dieser Konstellation gesehen haben.

Die Alphörner ziehen die Blicke auf sich

Doch es wurde nicht nur für das Publikum, sondern auch um die Wette gejodelt, geblasen und geschwenkt. Dass am Freitag im Bereich der Leonhardskirche etwas Besonderes im Gang war, ließ sich kaum verbergen. Denn dort trugen viele Trachtenträger eine unübersehbare Fracht. Mit Alphörnern - doppelt so lang wie sie selbst - gaben sie in den Straßen rund um die Kirche ein ungewohntes Bild ab.

Zunächst ging es für die meisten Alphornbläser zum Einblasplatz und von dort aus weiter zum Schulhaus Leonhard, wo die Bewertungsvorträge der Solisten und Gruppen auf reges Interesse stießen. Ein wenig Bergidylle wurde mit Heuballen, Mistgabeln und Kuhglocken in den städtischen Innenhof gezaubert. Die beeindruckenden Instrumente, die dort zwischengelagert wurden, taten das Übrige dazu.

In schneller Abfolge bespielten die Alphornbläser mit durchdringenden Klängen den Innenhof. Sie alle wurden vor der jeweiligen Performance einzeln angekündigt, bevor nicht nur das begeisterte Publikum, sondern auch eine sechsköpfige Jury in einem Bretterverschlag die Vorträge aufmerksam verfolgte. Dabei ließen die Zuschauer manchmal erkennen, was sie für eine besonders gelungene Leistung hielten. Der konzentrierten Jury indes war nichts anzumerken. Sie gab dem Wettstreit einen feierlichen Ernst.

Der Freitagabend und der Samstag waren dann geprägt von zahlreichen Jodelvorträgen und Wettbewerben im Fahnenschwingen rund um den Jodelberg. Das große Finale fand dann am Sonntag mit einem Festakt auf dem Marktplatz und einem großen Festumzug statt.