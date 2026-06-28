Jodlerfest ist zurück in Basel: Tracht zwischen Rhein- und Brunnenbadenden

Das Jodlerfest ist nach mehr als 100 Jahren an seinen Ursprung nach Basel zurückgekehrt.
Alphornbläser, Fahnenschwenker und Jodelchöre – ganz ohne Bergkulisse in der Großstadt: Geht das denn überhaupt? Ja, es geht. Jedenfalls zeigte sich beim Jodelfest am Wochenende, dass Schweizer Traditionen und der historische Stadtkern von Basel ganz hervorragend zusammenpassen. Es verhält sich sogar so, dass die Stadt am Rheinknie dieses Fest vor etwas mehr als hundert Jahren erfunden hatte. Im Drei-Jahres-Rhythmus zieht die dreitägige Großveranstaltung seither durch die Schweiz. In seiner 32. Ausgabe ist das Fest rund um die urigen Traditionen nun an seinen Ursprungsort zurückgekehrt.