Jazzfest in Rottweil: Rainbirds – die Stimme ist das emotionale Rückgrat

Die Halle gefüllt, die Stimmung gut: Pop- und Rockmusik der legendären deutschen Band „Rainbirds“ hat am Samstagabend beim Rottweiler Jazzfest die Besucher begeistert.
Die 1986 gegründete Berliner Musikgruppe, eine der bekanntesten Formationen der deutschen Pop- und Rockgeschichte, ist für einige exklusive Konzerte wieder zurück auf den deutschen Bühnen. Für die Jubiläumstour anlässlich des 40-jährigen Bestehens haben sich Frontfrau Katharina Franck, weitere Gründungsmitglieder sowie ehemalige Bandmitglieder noch einmal zusammengefunden.