Japan auf der Baar: Donaueschingen feiert Städtepartnerschaft mit Kaminoyama

Ein Herbstfest findet am 4. Oktober in Donaueschingen statt mit japanischem Programm auf dem Rathausplatz zur Feier der 30-jährigen Städtefreundschaft.
Mit Musik, Kulinarik und Kultur soll das Fest zum 30-jährigen Bestehen der lebendigen Partnerschaft zwischen Donaueschingen und Kaminoyama zu einem Erlebnis für Groß und Klein werden. Dieses Ereignis soll am Samstag, 4. Oktober, im Rahmen des Herbstfestes auf dem Rathausplatz in Donaueschingen mit einem abwechslungsreichen japanischen Programm gebührend gefeiert werden, kündigt die Stadt an.