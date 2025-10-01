Japan auf der Baar: Donaueschingen feiert Städtepartnerschaft mit Kaminoyama

Ein Herbstfest findet am 4. Oktober in Donaueschingen statt mit japanischem Programm auf dem Rathausplatz zur Feier der 30-jährigen Städtefreundschaft.

Mit Musik, Kulinarik und Kultur soll das Fest zum 30-jährigen Bestehen der lebendigen Partnerschaft zwischen Donaueschingen und Kaminoyama zu einem Erlebnis für Groß und Klein werden. Dieses Ereignis soll am Samstag, 4. Oktober, im Rahmen des Herbstfestes auf dem Rathausplatz in Donaueschingen mit einem abwechslungsreichen japanischen Programm gebührend gefeiert werden, kündigt die Stadt an.

Eindrucksvoll werden die Taiko-Trommler Wadaiko Rindo mit ihrer energiegeladenen Aufführung den Rhythmus Japans nach Donaueschingen bringen. Als besonderer Höhepunkt des Abends steht die japanische Sängerin Nilo mit Band auf der Bühne. Ihre musikalische Karriere begann als Bossa-Nova-Sängerin, entwickelte sich jedoch in den letzten Jahren hin zu japanischem City-Pop und Anime-Songs. Mit einer einzigartigen Mischung aus eigenen Kompositionen und bekannten Cover Songs verbinde Nilo warme Bossa-Nova-Klänge mit den eingängigen Melodien des City-Pop und schaffe eine Fusion aus Nostalgie und moderner Popmusik, heißt es.

Frisch zubereitete Spezialitäten

Auch kulinarisch kommen Japan-Fans auf ihre Kosten: Der Foodtruck Japanism-Go serviert frisch zubereitete japanische Spezialitäten. So können die Besucher den Geschmack Japans direkt am Rathausplatz erleben. Zwei Markthändler bringen außerdem ein Stück japanische Kultur nach Donaueschingen: Ayano Nakano präsentiert handgefertigten Schmuck, elegante Kimonos und Taschen. Kendama Europe aus München bietet eine große Auswahl an Kendamas, dem traditionellen japanischen Geschicklichkeitsspiel, das mit zahlreichen Tricks und Varianten begeistert.

Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste aus nah und fern sind eingeladen, diesen besonderen Tag mitzufeiern und die japanische Lebensart zu entdecken.