Jan Ulllrich und Lance Armstrong – die Duelle: Triumphe, Fairplay, Doping, Skandale, Freunde und nun Bad Dürrheim

1 Damals Rivalen, heute beste Freunde: Lance Armstrong (links) und Jan Ullrich. Foto: Gero Breloer

Erst der sportliche Olymp, dann nach Dopingbetrug der Absturz ins Bodenlose. Anklagen, Skandale, Sperren – statt in Gelben Trikots in den Sportgazetten strahlend sorgen Jan Ullrich und Lance Armstrong nach dem Ende ihrer Karrieren für viele negative Schlagzeilen in der Boulevard-Presse. Nun kommt es in Bad Dürrheim zum Wiedersehen.









Link kopiert



Aus Sportikonen und Vorbildern, deren Duelle vor allem bei der Tour de France Millionen Fans am Rand der Straßen und vor den Bildschirmen begeisterten, waren Betrüger, Täter, ja Verlierer geworden. „Diese Erfahrung verbindet uns, vor allem aber, dass wir unser Bestes geben mussten, sie zu überleben. Aber hier sind wir nun: Überlebende.“ Jan Ullrich sagte im gleichen Interview dem „Zeit-Magazin“: „Wir wissen, was ganz oben im Sport mit dir passiert. Gemeinsam haben wir natürlich auch, was mit uns passierte, als es nach unten ging.“