Jahrhundertumzug in Basel: Wenn der Höhlenbär das Museum verlässt

Empfindliche Präparate, Skelette und ein Höhlenbär: Der Umzug des Naturhistorischen Museums Basel stellt alle Beteiligten vor besondere Herausforderungen.
Bernsteinfarben schimmern unzählige Gläser, dicht an dicht stehen sie in Regalen. In Ethanol lagern tausende konservierte Reptilien, Fische und Säugetiere. „Die Gläser sind mundgeblasen, teils sehr alt und undicht“, weiß Alwin Probst, Leiter des Präparatoriums Manche Deckel seien lediglich durch Unterdruck verschlossen. Tief im Keller des Naturhistorischen Museums zeigt er Medienvertretern die sogenannte Nass-Sammlung – ein Archiv des Lebens.