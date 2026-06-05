Jahrhundertumzug in Basel: Wenn der Höhlenbär das Museum verlässt

Bernsteinfarben schimmern unzählige Gläser, dicht an dicht stehen sie in Regalen. In Ethanol lagern tausende konservierte Reptilien, Fische und Säugetiere. „Die Gläser sind mundgeblasen, teils sehr alt und undicht“, weiß Alwin Probst, Leiter des Präparatoriums Manche Deckel seien lediglich durch Unterdruck verschlossen. Tief im Keller des Naturhistorischen Museums zeigt er Medienvertretern die sogenannte Nass-Sammlung – ein Archiv des Lebens.

Sie ist Teil von insgesamt zwölf Millionen Objekten, die in den Museumsneubau im St. Johann-Quartier umziehen werden. Bis im März 2027 die ersten Kartons verpackt und in Lkw verladen werden, sind laut Probst intensive Vorarbeiten nötig. Objekte mussten in Schubladen fixiert, Präparate sicher auf Podesten befestigt und Felle gereinigt werden. Ebenso musste das für jede Sammlung geeignete Verpackungs- und Schutzmaterial gefunden werden, bevor die einzelnen Gegenstände damit verpackt und gepolstert werden konnten, wie die Verantwortlichen am Donnerstag bei einem Pressetermin erklärten.

Die Gläser der Nass-Sammlung wurden gereinigt, teilweise ersetzt und mit Ethanol nachgefüllt, berichtet Probst. „Ethanol ist leicht entzündlich und kann mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.“ Es sei große Vorsicht geboten, beschreibt er die Herausforderungen, die der Umzug mit sich bringt.

Derweil lagern Vogeleier in gepolsterten Gehäusen, und manche Skelette brauchten eine Asbestreinigung. „Während heute giftfrei gearbeitet wird, ersetzten die Präparatoren früher die Bandscheiben durch asbesthaltiges Material“, berichtet der Experte. Zudem seien manche der alten Präparate arsenhaltig, was entsprechende Schutzkleidung erforderlich macht.

Vorarbeiten laufen

„In einem Jahr wird der Umzug von Millionen Käfern, Skeletten, Muscheln, Spinnen, Mineralien und vielen anderen naturkundlichen Objekten in vollem Gang sein“, erklärt David Alder, Co-Direktor des Naturhistorischen Museums. Das Vorhaben entspreche etwa dem Umzug von 300 bis 400 Privatwohnungen. Viele Gegenstände dürften keinen Erschütterungen ausgesetzt werden und besäßen besondere klimatische Anforderungen, ergänzt Markus Maushart vom beauftragten Umzugsunternehmen.

Einige Skelette müssen von Schadstoffen befreit werden. Foto: Michael Werndorff

Ein Jahrhundertumzug

„Es ist ein Jahrhundertumzug, wir werden viele unersetzbare Unikate transportieren. Das Team muss voll bei der Sache sein.“ So wird auch die große Giraffe im Treppenhaus des Berri-Baus im neuen Museum einen Platz finden. Groß ist auch der Aufwand: Fenster müssen ausgebaut, eine Transportbox gebaut und per Kran aus dem Museum gehievt werden. „Für die Giraffe planen wir eine ganze Woche ein“, so Maushart.

Rund ein Jahr lang werden die verschiedenen Sammlungsbereiche ins St. Johan-Quartier umgezogen. Die Hälfte der umfangreichen Sammlung befindet sich an der Augustinergasse in den Depoträumen unterhalb des Museums, die andere lagert im externen Sammlungsdepot in Münchenstein. Beide Teile werden im neuen Museum zusammengeführt. Und: Die jetzt verborgenen Sammlungen sollen teilweise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Laut Alder werden sie in die neuen Ausstellungsräume integriert.

Die Vogeleiersammlung lagert mittlerweile in gut gepolsterten Gehäusen. Foto: Michael Werndorff

Den Anfang des Umzugs machen die Sammlungen im Berri-Bau. Die Mineralogie, Anthropologie, Paläontologie und Osteologie werden als erste in den Regalen eingeräumt, in den Wintermonaten folgen dann die Sammlungen aus dem externen Depot, unter anderem die Insekten- und Käfersammlung.

Reihenfolge nicht zufällig

Diese Reihenfolge sei nicht zufällig, sondern habe mit der Zufahrt über den Münsterplatz sowie mit den klimatischen Anforderungen an die Objekte zu tun. Dabei spielten insbesondere die Jahreszeiten eine Rolle, berichtet André Puschnik, Projektleiter für den Umzug. „So können zum Beispiel gewisse Objekte nur in kalten Jahreszeiten umgezogen werden, um sie vor Fraßinsekten zu schützen.“

Die letzten Objekte aus den Sammlungs- und Depoträumen sollten im Februar 2028 am neuen Standort integriert sein. Im selben Jahr folgen die Ausstellungsobjekte, darunter Publikumslieblinge wie die Giraffe und der Höhlenbär. Der im Jahr 1849 eröffnete Berri-Bau wird im Winter 2028 schließen und das neue Museum im Sommer 2029 öffnen, so Puschnik. „Das Nebeneinander von Umzug und regulärem Museumsbetrieb erfordert ein hohes Maß an Koordination und umsichtiger Planung“, so Alder. Dazu gehöre auch eine gute Öffentlichkeitsarbeit für die anstehende Veränderung. Eine Installation im Museum erläutert die Meilensteine, über die sich die Besucher informieren können.