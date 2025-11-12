Jahresfeier in Todtnau: Rekordjahr mit vielen Veranstaltungen

An der Jahresfeier der Stadtverwaltung Todtnau haben fast drei Viertel der städtischen Mitarbeiter teilgenommen, so viele wie noch nie. Langjährigen Mitarbeitern wurde gedankt.
Oliver Fidel hat bei der Jahresfeier der Stadtverwaltung Todtnau an die zahlreichen großen und kleinen Bauprojekte der Stadt erinnert, die in diesem Jahr realisiert oder geplant wurden. Ein riesiges Projekt ist zum Beispiel die Neugestaltung des Busbahnhofs, wo die Haltestellen neu angeordnet werden sollen, der Edeka-Markt erweitert wird und die Freiwillige Feuerwehr eine neue Hauptwache bekommt. Baubeginn soll im Frühjahr 2026 sein. Die Gemeinschaftsschule soll um drei Klassenräume erweitert werden. Fiedel erinnerte auch an die zahlreiche Veranstaltungen anlässlich des Jubiläums „1000 Jahre Todtnau“.