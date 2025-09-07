Irrwege in Todtnau-Schlechtnau: Wenn der Bus in den Wald bei Schlechtnau fährt

Der Stadtteil Schlechtnau hat ein Problem, wie sich in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats zeigte. Immer wieder verirren sich Touristenbusse, die zur Coaster-Rodelbahn nach Todtnau fahren wollen, in Wald bei Schlechtnau oder sie stranden vor den Haustüren der Ortschaftsräte Bettina Lang oder Peter Esser und müssen in einer Sackgasse wenden. Das Navigationssystem zeige ihnen eine falsche Route an. Die Ortschaftsräte sprachen sich dafür aus, dem Sackgassenschild ein weiteres neonbeleuchtetes hinzuzufügen, um darauf hinzuweisen, dass der eingeschlagene Weg nicht zum Coaster führt. Auch dem Verantwortlichen der Navigationssoftware wollen sie die Straße als gesperrt melden.

Ortsvorsteher Sven Behringer hat in der Sitzung die Projekte angesprochen, die Schlechtnau angehen will. So soll zum Beispiel die Trotte repariert werden, die derzeit im Keller der Hauptstraße 20 lagert. Florian Pilgram konnte das Material zum Instandsetzen beschaffen. Behringer könnte sich vorstellen, mit Kindern eine Aktion zum Saftpressen zu starten. Auch jeder Bürger soll sein Streuobst an der Trotte pressen können. „Vielleicht gibt es bald auch ein Trottefest“, erklärte Behringer.

Ein weiteres Projekt ist die Sanierung der Toiletten in der Ortsverwaltung Schlechtnau. Diese sollen barrierefrei werden, ebenso wie der Zugang zu den WCs von der Schlehdornstraße her. Die Stadt Todtnau hat dazu einen Leader-Antrag gestellt, der Bescheid wird für Ende Oktober oder Anfang November erwartet. Mit der Baumaßnahme soll laut Ortsvorsteher Sven Behringer nach der Fasnacht begonnen werden, von Februar bis zum Abschluss der Maßnahme wird der Saal im Obergeschoss des Gebäudes daher für private Veranstaltungen nicht zur Verfügung stehen. Die Turngruppe könne das WC im Untergeschoss nutzen.

Bergstraße soll saniert werden

Bis Anfang Oktober muss der Ortschaftsrat der Stadt die Maßnahmen melden, die im kommenden Jahr umgesetzt werden sollen. Schlechtnau wünscht sich eine Sanierung des oberen Teils der Bergstraße, eine Instandsetzung des Grünbächles und einen neuen Anstrich der Fassade des ehemaligen Lehrerwohnhauses. Und weil noch etwas übrig ist von der Ortspauschale, schlug Behringer vor, die Mauersteine an der Infotafel nahe der Kreuzung Bergstraße/Hauptstraße neu aufzusetzen. Außerdem soll das Geländer der Wiesebrücke gestrichen werden und ein Zaun zwischen Spiel- und Bouleplatz errichtet werden.

Termine in Schlechtnau

Für Schlechtnau stehen zudem folgende Termine an: Am 21. September bieten die Bewohner Schlechtnaus an etwa 20 Ständen die Dinge zum Schnäppchenpreis an, die sich nicht mehr brauchen. Für diesen Dorfflohmarkt soll noch ein Flyer mit Ortsplan und Hinweis auf Parkplätze erstellt werden. Beginn ist um 11 Uhr, Ende gegen 17 Uhr. Am 10. Oktober wird das Regenüberlaufbecken in Schlechtnau eingeweiht. Am 11. Oktober ist Bürgeraktionstag. Dann werden Flächen am Bach Richtung Kläranlage und unterhalb der Schlechtnauer Höhe gehurstet. Los geht es um 8.30 Uhr, Ende ist gegen 14 Uhr.

Am 7. November ab 17 Uhr findet im Gemeindesaal der „Nachmittag im Herbst“ statt. Er wird gestaltet von den Kindergartenkindern und der Frauenturngruppe.