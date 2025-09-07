Irrwege in Todtnau-Schlechtnau: Wenn der Bus in den Wald bei Schlechtnau fährt

Wiederholt verirren sich Touristenbusse zum Coaster nach Todtnau in eine Sackgasse in Schlechtnau. Das Navi führt sie dorthin.
Der Stadtteil Schlechtnau hat ein Problem, wie sich in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats zeigte. Immer wieder verirren sich Touristenbusse, die zur Coaster-Rodelbahn nach Todtnau fahren wollen, in Wald bei Schlechtnau oder sie stranden vor den Haustüren der Ortschaftsräte Bettina Lang oder Peter Esser und müssen in einer Sackgasse wenden. Das Navigationssystem zeige ihnen eine falsche Route an. Die Ortschaftsräte sprachen sich dafür aus, dem Sackgassenschild ein weiteres neonbeleuchtetes hinzuzufügen, um darauf hinzuweisen, dass der eingeschlagene Weg nicht zum Coaster führt. Auch dem Verantwortlichen der Navigationssoftware wollen sie die Straße als gesperrt melden.