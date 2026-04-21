Investitionen in Meßstetten: Viele Planungsleistungen sind vergeben

Es geht voran in der Heuberg-Metropole Meßstetten. Man investiert nicht nur in die Kernstadt, sondern auch in die Teilorte Tieringen und Hartheim.
Los geht es im Gebiet „Bueloch“ in Meßstetten, hier steht der siebte Bauabschnitt an. „Bei diesem finalen Abschnitt der Straßenraumgestaltung handelt es sich um die Gottlieb-Daimler-Straße auf deren gesamte Länge von rund 250 Metern“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Die Sanierung läuft seit mehreren Jahren und biegt nun auf die Zielgerade ein. Die Firma Koch aus Ratshausen hat hier das günstigste Angebot für diese Tief- und Straßenbauarbeiten abgegeben und verlangt 712.775 Euro. Damit liegt man sogar unter dem Kostenrahmen, denn die Kostenberechnung des Ingenieurbüros lag jenseits der 800.000 Euro. Wenig verwunderlich also, dass der Gemeinderat der Vergabe einstimmig zustimmte. Doch wann kommen nun die Bagger? „Die bauliche Umsetzung der Maßnahme soll im Zeitraum Mai bis November 2026 erfolgen“, heißt es dazu in der Vorlage abschließend.