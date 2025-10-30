Invasive Arten im Kleinen Wiesental: Asiatische Hornisse- alle Imker in Kleines Wiesental sind betroffen

1 Christian Brendlin hat eine Asiatische Hornisse gefangen, um sie in der Gemeinderatssitzung zu zeigen. Foto: Asiatische Hornissen haben sich im Kleinen Wiesental angesiedelt. Die invasive Art gefährdet die Bienenvölker. Der Imkerverein will sie mit einer Lanze bekämpfen.







Die Asiatische Hornisse bereitet den Imkern im Kleinen Wiesental schlaflose Nächte. Christian Brendlin, Vorsitzender der Imkervereins im Tal, schilderte im Gemeinderat die Probleme der Bienenzüchter mit der invasiven Art. „Letztes Jahr waren zwei Imker betroffen, in diesem Jahr sind es alle.“ Das Problem ist, dass die Hornissen Bienen fressen. Nach Angaben von Brendlin stehen auf ihrem Speiseplan 40 Prozent Bienen und zu 60 Prozent andere Insekten. Brendlin hat einige Exemplare in Gläser gefangen und zeigte sie dem Gemeinderat.