Interview zum Todtnauer Juibiläum: „Engagement verdient meinen höchsten Respekt“

Im Interview freut sich Todtnaus Bürgermeister Oliver Fiedel über ein gelungenes Stadtjubiläum mit zahlreichen Höhepunkten.
In einer Urkunde vom 22. Juni 1025 des römisch-deutschen Kaisers Konrads II. wurde Todtnau erstmals urkundlich erwähnt. Dieses markante Datum der Todtnauer Stadtgeschichte war Anlass für zahlreiche Jubiläumsfeierlichkeiten, die sich über das komplette Jahr 2025 erstreckten. Bürgermeister Oliver Fiedel blickt im Interview zurück auf Höhepunkte, besondere Momente und das außerordentliche Engagement der Vereine.