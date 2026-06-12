Interview: Wie die DHBW Lörrach den Tourismus stärkt

Wo es schön und die Natur intakt ist, kommen die Gäste automatisch. In diesem Sinn war Tourismus im Schwarzwald und am Oberrhein lange Zeit ein Selbstläufer. Doch Globalisierung, Klimakrise und auch die Erfahrungen mit Corona haben die Koordinaten verschoben – in unterschiedliche Richtungen. Valentin Weislämle, der Leiter des Studiengangs BWL Touristik an der Dualen Hochschule Lörrach, erklärt vor diesem Hintergrund, warum es in Gastronomie, Hotellerie und Tourismusverbänden gut ausgebildetes Personal braucht und Leute, die etwas von Digitalisierung und Nachhaltigkeit verstehen.

Der Wald stirbt, die Winter fallen aus - gleichzeitig gibt es wieder einen Trend zum Urlaub im eigenen Land. Wo verorten Sie den regionalen Tourismus zwischen Krise und Chance?

Den Schwarzwald würde ich gerade unter dem Aspekt des Klimawandels eindeutig zu den Gewinner-Regionen zählen. Zwar wird das Thema Skifahren zukünftig nur in der Feldbergregion eine Rolle spielen, insgesamt profitieren alle Gebiete vom gemäßigten und nicht zu heißem Klima im Schwarzwald. Hinzu kommt der demographische Wandel mit älteren Touristen-Generationen, die gerade den beschaulichen und ruhigen Schwarzwald bevorzugen.

Wie ist in der Region das Verhältnis von Ferientourismus zu Geschäftstourismus?

Hier liegt eindeutig der Fokus auf dem Ferientourismus. Die Industriedichte ist im Schwarzwald eher unterdurchschnittlich. Und seit der Corona-Krise ist der Anteil der Geschäftsreisen konstant rückläufig. Es ist jedoch eine neuer Trend in Sicht, der vielversprechende Potentiale für den Schwarzwald bietet: Workation. Das heißt, Arbeiten an einem erholsamen und attraktiven Ort, der gleichzeitig auch für Erholungsurlaub geeignet ist.

Was trägt die DHBW Lörrach mit ihrem Studiengang zur Stärkung des regionalen Tourismus bei?

Die DHBW Lörrach bildet seit über 20 Jahren in Zusammenarbeit mit unseren Dualen Partnerbetrieben den Führungsnachwuchs für die Region aus. Sowohl im Destinationsmanagement, das heißt bei den Tourismusorganisationen wie etwa der Hochschwarzwald GmbH, den Thermen wie Vita-Classica oder den regionalen Hotels wie dem Feldberger Hof. Fast drei Viertel der Partnerbetriebe sind aus der Region. Darüber hinaus arbeiten wir in Projekten mit einzelnen Betrieben oder Organisationen zusammen, um die Tourismusentwicklung zu fördern.

Braucht die Branche nicht eher Köche und Servicekräfte als Akademiker?

Die Tourismusbranche weist seit Jahrzehnten eine weit unterdurchschnittliche Akademikerquote gegenüber anderen Branchen auf. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Arbeitsplätze immer mehr an. Speziell die Digitalisierung schreitet gerade im Tourismus voran, was den Anteil der handwerklichen Tätigkeiten geringer macht. Service-Robotik ist hier das Stichwort, das immer mehr Einzug halten wird und entsprechenden Einfluss auf den Arbeitsmarkt der Zukunft nimmt.

Können es sich auch mittelständische Betriebe leisten, DHBW-Studierende zu beschäftigen?

Gerade unter dem aufgezeigten Digitalisierungsaspekt lohnt sich eine Investition in DHBW-Studierende.

Studierende, die sich während der Studienjahre zu einer Vergütung auf Ausbildungsniveau bereits operativ in alle Unternehmensbereiche eingearbeitet haben, sind nach ihrem Abschluss sehr begehrte und hochausgebildete Fachkräfte. Spätestens bei einer Übernahme nach der Studienzeit rechnet sich dieses Investment. Das Recruiting auf diesem Niveau würde auf dem Arbeitsmarkt die Unternehmen erheblich mehr kosten.

Die DHBW lebt vom Austausch und vom Wissenstransfer zwischen Hochschule und Partnerunternehmen. Wie sehen diese wechselseitigen Beziehungen im Fach Tourismus aus?

Jeder Studierende muss in allen drei Studienjahren in den Praxisphasen eine wissenschaftliche Projekt- oder Bachelor-Arbeit erstellen.

Hier geht es immer um Praxis-Projekte, die in Abstimmung zwischen Studierenden, Ansprechpartnern in den Unternehmen und dem Studiengang erfolgen. Somit beraten wir bei der Themenauswahl und -bearbeitung. Die Ausbildungsunternehmen stellen auch Prüfer für mündliche Prüfungen und Projektpräsentationen.

Ein signifikanter Anteil unserer nebenberuflichen Dozierenden arbeitet auch hauptberuflich in den Ausbildungsunternehmen. Auch sind Unternehmen im kontinuierlich stattfindenden Qualitätszirkel vertreten, bei denen Studierende, Dozierende, Unternehmen und Studiengangsorganisation Qualitätsverbesserungen im Studium voranzubringen. Jährlich finden auch Partnertreffen statt, bei denen Unternehmen und Dozierende Informationen austauschen und versuchen die Curricula für die betrieblichen Anforderungen aktuell zu halten.

Was kann die DHBW aus Hochschulsicht zu regionalen Tourismusstrategien beitragen?

Durch den engen Austausch mit den Tourismusorganisationen sind wir auch oft in den Projekten der Schwarzwald Tourismus GmbH involviert. Sei es direkt oder auch über die Landratsämter und deren Tourismus-Referate, die auch mit uns ausbilden. In der Hauptsache aber dadurch, dass unsere Absolventen inzwischen in vielen Schlüsselpositionen im regionalen Tourismus tätig sind.

Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Internationalität sind drei Stichworte für alle DHBW-Bereiche. Wie schlägt sich das im Fach Tourismus nieder?

Seit sechs Jahren haben wir einen Schwerpunkt im Bereich Nachhaltigkeit. Alleine im dritten Studienjahr bekommen die Studierenden in 100 Vorlesungsstunden vertiefende Inhalten zu einzelnen Aspekten der Nachhaltigkeit vermittelt. Das Thema Digitalisierung zieht sich über alle Semester hinweg.

Ab Oktober wird ein neues Curriculum mit angepassten Inhalten das Thema in unserem betriebswirtschaftlichen Studiengang intensivieren. Internationalisierung ist natürlich etwas das den Tourismus auszeichnet.

Deshalb unterstütze ich sehr intensiv, dass unsere Studierenden ein Theoriesemester bei einer Partnerhochschule im Ausland verbringen. Davon machen auch mehr als die Hälfte unserer Studierenden Gebrauch. Auch kürzere Aufenthalte über Sommer-Schools werden immer mehr in Anspruch genommen.

Zum Tourismus-Studium bei uns gehört auch, dass alle Kurse eine einwöchige Auslandsstudienfahrt organisieren müssen. Insgesamt wird die Internationalität gefördert, da über alle Semester hinweg zahlreiche Lehrveranstaltungen in englischer Sprache stattfinden.

Die DHBW-Lörrach betreibt in Afrika Forschungsprojekte zum Aufbau nachhaltiger Tourismuskonzepte. Kann davon auch die heimische Tourismusbranche profitieren?

Bei unseren Forschungsprojekten kooperieren wir fast immer auch mit afrikanischen Hochschulen. Hierbei arbeiten dann deutsche und afrikanische Studierende gemeinsam an Projekten, was den Studierenden interkulturelle Kompetenzen und sogenannte collaboration skills vermittelt. In einigen Projekten integrieren wir auch regionale Reiseveranstalter, die nachhaltige Tourismus-Produkte anbieten.