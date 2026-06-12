Interview: Wie die DHBW Lörrach den Tourismus stärkt

Klimawandel, Digitalisierung und neue Reisegewohnheiten verändern die Branche grundlegend, weiß Valentin Weislämle, Studiengangsleiter BWL Tourismus.
Wo es schön und die Natur intakt ist, kommen die Gäste automatisch. In diesem Sinn war Tourismus im Schwarzwald und am Oberrhein lange Zeit ein Selbstläufer. Doch Globalisierung, Klimakrise und auch die Erfahrungen mit Corona haben die Koordinaten verschoben – in unterschiedliche Richtungen. Valentin Weislämle, der Leiter des Studiengangs BWL Touristik an der Dualen Hochschule Lörrach, erklärt vor diesem Hintergrund, warum es in Gastronomie, Hotellerie und Tourismusverbänden gut ausgebildetes Personal braucht und Leute, die etwas von Digitalisierung und Nachhaltigkeit verstehen.