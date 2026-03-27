Interview mit Menzer-Haasis: Albstädterin erhält Verdienstorden des Landes

Für ihr jahrzehntelanges Engagement für den Sport wurde Elvira Menzer-Haasis aus Onstmettingen von Winfried Kretschmann der Verdienstorden des Landes verliehen.
Der Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg ist die höchste Auszeichnung, die es im Ländle zu vergeben gibt. Verliehen wird sie jährlich für herausragende Verdienste um das Bundesland in sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Bereichen. Am Freitag wurde auch eine Frau aus Albstadt in das Neue Schloss nach Stuttgart eingeladen, um aus den Händen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann diese hohe Auszeichnung zu erhalten. Wir haben im Vorfeld mit Elvira Menzer-Haasis gesprochen, die unter anderem sechs Jahre lang Präsidentin des Landessportverbandes Baden-Württemberg war, davor 18 Jahre lang Vizepräsidentin, zudem 14 Jahre lang Vizepräsidentin des Schwäbischen Turnerbundes, sieben Jahre lang Vorsitzende des Turnvereins Onstmettingen und noch weitaus mehr.