Internationaler Hilfseinsatz: Wie Lörracher Ärzte einem jungen aus Angola ein neues Leben schenken

Durch die Zusammenarbeit eines Ärzteteams des St. Elisabethen-Krankenhauses mit der Hilfsorganisation Friedensdorf International konnte ein Junge aus Angola operiert werden.
Humanitäre Hilfe ist für das Team der Abteilung für Kinderchirurgie & Spezielle Kinder- und Jugendurologie am St. Elisabethen-Krankenhaus kein Fremdwort. Bereits mehrfach haben sich Mitarbeiter der Abteilung im Rahmen internationaler Hilfseinsätze engagiert und Kindern in ihren Heimatländern medizinische Hilfe ermöglicht. Nun konnte erstmals ein junger Patient aus Angola in Lörrach behandelt werden.