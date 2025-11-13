Institut Saint-Louis: Weltraumforschung im Dreiländereck

Im elsässischen Saint-Louis, gegenüber von Weil am Rhein, wird für die europäische Mars Mission (ExoMars) geforscht.
Im Jahr 2028 will die Europäische Weltraumagentur (ESA) die Exo-Mars Rosalind Franklin Mission (Exo-Mars II) auf den Weg zum Roten Planeten schicken. Wenn die Marssonde dann wie geplant im Jahr 2030 in die Marsatmosphäre eintritt, sollte die Raumkapsel tunlichst nicht auseinanderbrechen und den Mars-Rover an Board sicher auf der Oberfläche des Planeten absetzen. Der nach der britischen Biochemikern Rosalind Franklin – die als Erste die Doppelhelix-Struktur der DNA fotografierte – benannte Rover soll nach Leben auf der Marsoberfläche beziehungsweise im Marsboden suchen.