„Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Schuldnerin wird wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung am 1. Mai 2024 um 8 Uhr eröffnet.“ So ein Satz in den Bekanntmachungen des Amtsgerichts liest kein Betroffener gerne über sich. Was dramatisch klingt, muss nicht unbedingt dramatisch sein.