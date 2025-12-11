Insolvenz in Starzach: Golfclub Schloss Weitenburg hofft auf Investor bis Januar 2026

Der vorläufige Insolvenzverwalter prüft Sanierungschancen für den Golfclub Schloss Weitenburg in Starzach und setzt auf den Einstieg eines Investors

Im Insolvenzverfahren des Golfclubs Schloss Weitenburg gibt es neue Entwicklungen. Steffen Beck von der Pluta Rechtsanwalts GmbH, den das Amtsgericht Tübingen am 7. November zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt hat, führt inzwischen konkrete Gespräche mit potenziellen Investoren. Wie Beck mitteilte, sei der Zuspruch groß. In der Hauptversammlung habe er die Aktionäre über den aktuellen Stand informiert – die Stimmung sei positiv gewesen.

Beck betonte erneut, dass die Gesellschaft aufgrund von Liquiditätsproblemen einen Insolvenzantrag stellen musste. Der Geschäftsbetrieb laufe jedoch „uneingeschränkt weiter“, der Golfclub sei wie gewohnt geöffnet. Die Löhne und Gehälter der Beschäftigten sind über das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit bis Ende Januar 2026 gesichert.

Beck: „Positive Gespräche stimmen mich positiv“

Der Sanierungsexperte hat sich in den vergangenen Wochen ein umfassendes Bild von der Lage verschafft. „Der Spielbetrieb läuft normal weiter. Wir haben bereits erste Gespräche mit Interessenten geführt, die den Golfclub langfristig fortführen sollen. Mein Ziel ist es, einen Investor bis Ende Januar 2026 zu finden. Die positiven Gespräche stimmen mich zuversichtlich, dass eine Lösung gelingen kann“, sagte Beck.

Sollte sich aus den bisherigen Gesprächen keine schnelle Einigung ergeben, könnte ein strukturierter Investorenprozess folgen. Vorstand, Aktionäre und Mitglieder hoffen gleichermaßen auf eine nachhaltige Perspektive für den traditionsreichen Club.

Auch im Winter geht der Spielbetrieb weiter

Der Golfclub Schloss Weitenburg betreibt seit 1984 eine 27-Loch-Anlage und richtet sowohl kleinere 9-Loch-Turniere als auch große 18-Loch-Wettbewerbe aus. Auch im Winter bleibt der Spielbetrieb für Anfänger und erfahrene Golfer geöffnet. Beck wird im Verfahren von Rechtsanwältin Marie-Louise Hölz unterstützt.