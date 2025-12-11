Insolvenz in Starzach: Golfclub Schloss Weitenburg hofft auf Investor bis Januar 2026

Der vorläufige Insolvenzverwalter prüft Sanierungschancen für den Golfclub Schloss Weitenburg in Starzach und setzt auf den Einstieg eines Investors
Im Insolvenzverfahren des Golfclubs Schloss Weitenburg gibt es neue Entwicklungen. Steffen Beck von der Pluta Rechtsanwalts GmbH, den das Amtsgericht Tübingen am 7. November zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt hat, führt inzwischen konkrete Gespräche mit potenziellen Investoren. Wie Beck mitteilte, sei der Zuspruch groß. In der Hauptversammlung habe er die Aktionäre über den aktuellen Stand informiert – die Stimmung sei positiv gewesen.