Viele Unternehmen kämpfen aktuell mit der allgemeinen Wirtschaftsflaute und Preissteigerungen. So geht es wohl auch Nafz Holzhaus GmbH in Horb.

Das Unternehmen hat sich als Partner die Spezialkanzlei Pluta aus Stuttgart ins Boot geholt. In der Pressemitteilung der Anwälte heißt es zunächst: „Die Nafz Holzhaus GmbH aus Horb a. N.ckar hat angesichts wirtschaftlicher Herausforderungen ein Eigenverwaltungsverfahren eingeleitet. Ziel ist es, das Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.“

Das sind die Gründe Grund der Antragstellung der Nafz Holzhaus GmbH ist die „andauernde schwierige gesamtwirtschaftliche Entwicklung“. Die Kauf- und Investitionsbereitschaft in der Baubranche hat sich im Jahr 2024 weiter verschlechtert. Ursachen hierfür seien die hohe Inflation der Vorjahre und auch die gestiegenen Zinsen und Baukosten. „Viele Interessenten zögern aufgrund dieser wirtschaftlichen Unsicherheiten, langfristige Investitionen einzugehen. Dies führte bei Nafz Holzhaus zu einem spürbaren Rückgang im Neugeschäft und hatte damit unmittelbar Auswirkungen auf die Auftragslage und die Umsatzentwicklung des wachstumsorientierten Unternehmens“, schreibt Pluta.

2022 berichtete das Unternehmen noch von einem deutlichen Wachstumskurs. Die Räumlichkeiten in Talheim wurden zu klein. Deshalb wählten die Brüder Nafz das Industriegebiet Heiligenfeld als neuen Standort. 2022 berichteten die Geschäftsführer, dass das Personal von 18 auf 50 Beschäftigen worden sei und die Zahl 80 angepeilt werde.

In der Vergangenheit hat das Unternehmen auch einige Großprojekte in der Region übernommen.

Amtsgericht Rottweil hat Antrag zugestimmt

Das Amtsgericht Rottweil hat dem Antrag der Geschäftsführung am 30. Dezember 2024 zugestimmt und die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet.

Pluta schreibt: „Mit diesem Verfahren nutzt das Unternehmen die Möglichkeit, sich unter der Leitung der bestehenden Geschäftsführung zu restrukturieren. Begleitet wird der Prozess vom erfahrenen Sanierungsexperten Steffen Beck von der Pluta-Rechtsanwalts GmbH, der als Generalhandlungsbevollmächtigter tätig ist.“

So geht es jetzt weiter Der Geschäftsbetrieb werde wie gewohnt fortgeführt, alle bestehenden Aufträge der Kunden weiterhin bearbeitet und auch neue Aufträge angenommen. „Wir sehen die Eigenverwaltung als Chance, unser Unternehmen grundlegend neu aufzustellen und gestärkt aus der aktuellen Lage hervorzugehen“, erklärt Geschäftsführer Sebastian Nafz. Die Gehälter aller Mitarbeiter seien über das Insolvenzgeld gesichert. Die Mitarbeiter seien bereits über den aktuellen Stand informiert worden.

Sanierungsexperte mit Team vor Ort

Sanierungsexperte Beck sei mit seinem Team bei dem Unternehmen vor Ort und berate die Gesellschaft bei der Restrukturierung. „Wir haben erste Gespräche geführt, die sehr positiv verlaufen sind. Auch die Mitarbeiter unterstützen die Sanierung und gemeinsam arbeiten wir mit Nachdruck an Lösungen. Das sind gute Grundvoraussetzungen für die kommenden Wochen“, erläutert Rechtsanwalt Beck.

Die Maßnahmen Das Unternehmen sieht laut eigenem Bekunden gute Chancen, die wirtschaftlichen Herausforderungen zu lösen. „Die Geschäftsführung erarbeitet bereits einen umfassenden Restrukturierungsplan, der neben der finanziellen Stabilisierung auch Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Marktanpassung vorsieht.“

Ein Investor ist nicht ausgeschlossen

Und: Auch eine Zukunftslösung durch einen Investor sei möglich. „Der Betrieb wird während des Verfahrens vollumfänglich fortgeführt. Auch während der Restrukturierung wird weiterhin großen Wert auf die Qualität gelegt und die Philosophie des Unternehmens ohne Einschränkungen fortgeführt.“

Die Kunden In der Pressemitteilung heißt es weiter: „Das Unternehmen bedankt sich bei seinen Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern für das entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung in dieser herausfordernden Phase.“ Geschäftsführer Lukas Nafz erklärt: „Wir haben mit unserem Team und unserem Partnernetzwerk großes Glück und wissen die Unterstützung zu schätzen. Auch unsere Kunden unterstützen uns sehr. Unser Ziel ist es, auch in Zukunft eine nachhaltige Partnerschaft in der Region zu gestalten und unser Netzwerk zu stärken.“

Das Unternehmen und der Partner in der Krise

Das Verfahren

Die Eigenverwaltung ist ein gerichtliches Sanierungsverfahren zum Erhalt von Unternehmen. Das Unternehmen darf unter Aufsicht eines Sachwalters und unterstützt durch erfahrene Sanierungsexperten die Gesellschaft selbst durch das Verfahren führen.

Das Unternehmen

Die Nafz Holzhaus GmbH wurde von den Brüdern Sebastian und Lukas Nafz 2013 gegründet und bietet „Lösungen für wohngesunden, natürlichen Lebensraum in Form schlüsselfertiger Gebäude als Generalunternehmen“ – beginnend bei Anbauten und seriellen Sanierungen bis hin zur Planung und Entwicklung von Ein- und Mehrfamilienhäusern oder komplexer Gebäude. Ein wichtiger Schwerpunkt ist dabei das Thema Nachhaltigkeit.

Der Partner

Pluta bezeichnet sich selbst als Unternehmen, dass in rechtlich und wirtschaftlich herausfordernden Situationen hilft. „Wir unterstützen Unternehmen bei der Restrukturierung, bei Transaktionen sowie bei der Sanierung und Fortführung in Krisen oder Insolvenzsituationen. Bei Bedarf übernehmen Pluta-Sanierungsexperten dabei auch Führungsfunktionen in Unternehmen.“ Pluta wurde 1982 gegründet und beschäftigt heute rund 500 Mitarbeiter in Deutschland, Spanien und Italien.