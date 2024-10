Mehr als 200 Besucher begeisterte die sechste Innovation Night im Capitol Lichtspieltheater in Schwenningen. Es war ein Treffpunkt für Gründer, mittelständische Unternehmen und Studenten der Region, bei dem es Informationen rund um die Themen Gründung, Mittelstand von morgen und Nachfolge gab.

Das regionale Gründungsnetzwerk präsentiert sich unter der neuen Marke Gründergarten SBH. Gründer, Unternehmer und Innovationsbegeisterte tauschen sich aus „Wir begleiten die Innovation Nights schon lange als Partner und als Sponsor für die Pitch-Preisgelder“, erklärte Martin Böhm, Teamleiter für Mittelstandskunden in Schwarzwald-Baar-Heuberg bei der Gestalterbank. „Die Veranstaltung im Capitol hat die letzten aber nochmals übertroffen. Schon lange konnten wir nicht mehr so viele spannende Gespräche führen und neue Kontakte knüpfen.“

Auch die Organisatoren, das regionale Netzwerk Gründergarten SBH, zeigte sich zufrieden mit der nun sechsten Großveranstaltung. „Die Zukunft unserer vom Mittelstand geprägten Region liegt mehr denn je in der Zusammenarbeit und im Austausch“, betonte Henriette Stanley, Geschäftsführerin der regionalen Wirtschaftsförderung, die an diesem Abend die Podiumsdiskussion moderierte.

Inspiration über das Ausstellungsformat „Technologie zum Anfassen“

Die Innovation Night stand ganz im Zeichen des Netzwerkens und bot den über 200 Besuchern Zeit zum Austausch und zur Inspiration über das Ausstellungsformat „Technologie zum Anfassen“. Dass das Netzwerk Manuel Stein als Gastredner gewinnen konnte, begeisterte besonders die jungen Gründer. Als mehrfach preisprämierter Gründer bedient das Unternehmen mit Stein als Geschäftsführer inzwischen Großkunden wie den FC Barcelona und entwickelt sich eigenfinanziert zur nächsten Generation Mittelstand.

Aber auch die Vorstellung der eigenen Geschäftsideen der Start-ups, so genannte Pitches, sorgten beim Publikum für Spaß und Unterhaltung. Insgesamt 1500 Euro konnte das Gewinner-Start-up über einen Publikumspreis und den Jury-Preis gewinnen.

Innovative Radsporthose gegen Schmerzen

Bei der sechsten Innovation Night waren sich Publikum und Juroren einig: Die meisten Stimmen konnte das Team von AddiEase Seat Pad auf sich vereinen und somit den Gesamtbetrag für sich gewinnen. Mit der innovativen Radsporthose gegen Schmerzen nach langem Sitzen im Sattel überzeugten die jungen Gründer Jan Hugger und Daniela Fehrenbach sowohl die Jury als auch die Gäste im Kinosaal und nahmen die 1500 Euro mit nach Hause.

Neben den zahlreichen Besuchern war ein besonderer Gast, der bereits im Vorfeld als Überraschung angekündigt war: Regierungspräsident Carl Gabbert reihte sich in die Partner des Events ein und begrüßte in Form eines dreiminütigen Präsentation. „Dass wir mit der Innovation Night solche hochkarätigen Gäste anziehen, spricht für den Erfolg des Formates“, unterstrich Jana Tisch, Regionalleiterin bei der bwcon, die zusammen mit Ursula Schulz von Steinbeis durch das Programm führte.

Nachfolge in mittelständischen Unternehmen

Aber auch zahlreiche Unternehmer interessierte das Thema „Next Gen Mittelstand“. Steffen Würth von Straub Verpackungen in Bräunlingen stand gemeinsam mit seiner Tochter Lisa auf dem Podium Rede und Antwort zur Nachfolge in mittelständischen Unternehmen.

Daneben berichtete Stefanie Glunk von GUK Falzmaschinen in Wellendingen aus ihrem Alltag im Familienunternehmen: „Beim gemeinsamen Mittagessen mit der Familie klammern wir die beruflichen Themen bewusst aus“, verriet die in der Geschäftsführung des Unternehmens tätige junge Mutter. Auch Marlene Roming, Nachfolgeberaterin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg, teilte ihre Erfahrungen in der Diskussion: „Nachfolgen innerhalb der Familie sind oft auch ein sehr emotionales Thema – umso wichtiger ist es, sich frühzeitig damit zu beschäftigen.“

Das Netzwerk Gründergarten SBH plant die nächste Auflage der Innovation Night am Dienstag, 18. März.