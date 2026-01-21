Inklusion in Schwenningen: Die Christy-Brown-Schüler und das gute Gefühl, gebraucht zu werden

Wenn die Arbeit von mehr als 400 Ehrenamtlichen bei der Schwenninger Vesperkirche gefragt ist, dann sind sie wieder auch mit dabei: die Schüler der Christy-Brown-Schule.
Erstes Stühlerücken und Tellerklappern erfüllt den Raum der Schwenninger Pauluskirche. Es ist noch relativ früh an diesem ersten von vier Arbeitstagen, den die sieben Schüler der Christy-Brown-Schule aus Villingen am Montagmorgen mit den übrigen fast 40 Ehrenamtlichen in der Pauluskirche gestartet haben – doch schon jetzt sind Johanna, Lena, Justin, Marco, Simon, Marten und Matthias mit Feuereifer dabei. Um kurz vor zehn sind sie mit Schulbus angekommen und werden jetzt in ihren jeweiligen Arbeitsbereich eingewiesen.