Infoveranstaltung zur Grundsteuer: Wildbergerin fordert per Petition geringere Hebesätze

Infoveranstaltung in Gültlingen Kinder werden wegen Wassergebühren angefeindet

Die Stimmung in Wildberg ist aufgeheizt durch die Diskussion über die Wasserpreise. In der Infoveranstaltung in Gültlingen ging es auch um Anfeindungen gegen Stadtmitarbeiter – und deren Kinder. Zum Wasser ging es um mögliche Brunnenbohrungen in Wildberg, Gewinnerzielung und wie Wassersparen den Preis pro Kubikmeter in die Höhe treibt.