In Studentenwohnheim in Ebingen: Angebranntes Essen ruft Feuerwehr auf den Plan - Bewohner flüchten

In Studentenwohnheim in Ebingen

1 Die Brandmeldeanlage eines Studentenwohnheims in Ebingen löste aus. Foto: Jannik Nölke Angebranntes Essen in einem Studentenwohnheim rief am Samstagnachmittag die Feuerwehr in Ebingen auf den Plan. Besonders Kurios: Die Bewohner ergriffen die Flucht.







Einen kuriosen Einsatz hatte die Ebinger Feuerwehr am Samstagnachmittag in einem Studentenwohnheim in Ebingen: Wie Einsatzleiter Michael Angele und Zugführer Michael Lüdke vor Ort mitteilten, sei die Abteilung Ebingen der Freiwilligen Feuerwehr Albstadt kurz nach 16.45 Uhr zum Haux-Gebäude in der Poststraße alarmiert worden. Die automatische Brandmeldeanlage hatte einmal mehr – seit der Sanierung des Gebäudes bereits mehrere hundert Mal – Alarm geschlagen. Ein Rauchmelder in einer Wohnung im vierten Stock hatte ausgelöst.