In Freiburg-Herdern: Aktivisten malen Radweg auf Fahrbahn auf

Die Stadt Freiburg hat die illegale Markierung entfernt und Anzeige gegen Unbekannt erstattet.
Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der Stefan-Meier-Straße im Freiburger Stadtteil Herdern falsche Radwegmarkierungen angebracht. Dies haben Zeugen um 3.20 Uhr der Polizei gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei waren die beiden Unbekannten, bei denen es sich um eine Frau und einen Mann Mitte zwanzig handeln soll, aber nicht mehr vor Ort. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Rennweg-Dreieck und der Kreuzung Tennenbacher Straße in Fahrtrichtung Süden.