In Fischingen: Faszinierend – Brücke schwebt über dem Neckar

Das bekommt man nicht alle Tage zu sehen: Die Leitungsbrücke am Sportplatz in Fischingen wird mithilfe eines speziellen Schwerlastkrans aus der Verankerung gehoben.
Bereits in den frühen Morgenstunden starteten die Vorbereitungen auf der Baustelle. Bevor die eigentlichen Arbeiten beginnen konnten, wurde zunächst die Abwasserleitung stillgelegt und durch eine Provisorium mit einer Stahlseilkonstruktion über den Neckar ersetzt. Mit dieser Übergangsleitung soll die Abwasserentsorgung während der gesamten Bauzeit gewährleistet sein.