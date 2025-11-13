In der „Silver Lake City“: Europa-Park feiert Richtfest für das neue Western-Hotel

Der Europa-Park feierte Richtfest für sein neues Projekt: die „Riverside Western Lodge“. Das Gästehaus mit 119 Zimmern soll im Juni an den Start gehen.
Auch wenn das längliche Gebäude noch von Gerüsten umgeben ist, die Fenster provisorisch geschlossen und Bauarbeiter auf dem Areal tätig sind: Wie die „Riverside Western Lodge“ einmal aussehen soll, lässt sich schon gut erahnen. Die Fassade des Rohbaus ist mit unterschiedlich gefärbten Holzleisten verkleidet, und die teils geschwungenen Dächer erinnern an die Kulisse des „Wilden Westens“.