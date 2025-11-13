In der „Silver Lake City“: Europa-Park feiert Richtfest für das neue Western-Hotel

Der Europa-Park feierte Richtfest für sein neues Projekt: die „Riverside Western Lodge“. Das Gästehaus mit 119 Zimmern soll im Juni an den Start gehen.

Auch wenn das längliche Gebäude noch von Gerüsten umgeben ist, die Fenster provisorisch geschlossen und Bauarbeiter auf dem Areal tätig sind: Wie die „Riverside Western Lodge“ einmal aussehen soll, lässt sich schon gut erahnen. Die Fassade des Rohbaus ist mit unterschiedlich gefärbten Holzleisten verkleidet, und die teils geschwungenen Dächer erinnern an die Kulisse des „Wilden Westens“.

Bevor das Hotel mit den 119 Zimmern aber wie geplant im kommenden Jahr zum 18. Juni seine Türen öffnet, stehen noch viele Arbeiten an. Die Planer des Europa-Parks sind jedoch überzeugt, dass dem Zeitplan nichts im Weg steht.

Ob Zimmerer, Maurer oder Elektriker: Zahlreiche Handwerker arbeiten an dem Gästehaus. Ihnen wurde beim Richtfest, das die „Halbzeit“ des Bauprojekts symbolisiert, gedankt. „Kein Projekt entsteht alleine aus einer Idee. Es braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen“, so Ann-Kathrin Mack an die versammelten Handwerker gerichtet. Sie sei beeindruckt vom Tempo und Engagement der Beteiligten und überzeugt, dass es genauso erfolgreich weitergehen werde wie bisher.

Eine Brauerei soll noch einziehen

Das Gästehaus wird sich in die im Sommer eröffnete Westernstadt „Silver Lake City“ einfügen. Schon jetzt gibt es auf dem an eine Filmkulisse erinnernden Areal Übernachtungsmöglichkeiten, ein Restaurant, eine Bar und eine Minigolfanlage – alles im Western-Stil gehalten. Nicht nur die geplanten 119 Zimmer mit mehr als 500 Betten sollen noch mehr Leben in die Ruster „Westernstadt“ bringen. Auf den 7700 Quadratmetern Geschossfläche werden auch Räume mit Unterhaltungsangeboten und eine eigene Brauerei eingerichtet. „Annehmlichkeiten, die sicherlich auch den Cowboys von damals gefallen hätten“, scherzte Charles Botta, Direktor des Europa-Park-Unternehmens Mack-Solutions.

Nach den Reden von Botta und Ann-Kathrin Mack standen die Handwerker – vertreten durch zwei Zimmermänner – im Mittelpunkt. Hoch oben auf dem Dach hoben sie ihre Weingläser und verlasen den Richtspruch. „Im Herzen Europas, im Land der Träume, entsteht ein Ort aus Brauerei und Räumen. Hier reiten Cowboys, Kinder lachen, hier soll der ,Wilde Westen’ erwachen“, dichteten die Zimmerer. Zum Schluss würdigten sie ihre Zunft: „Alle Zimmermänner sollen leben: Hoch, hoch, hoch!“

Wie nach dem Richtspruch üblich, wurden die geleerten Weingläser vom Dach geschmissen. Hier mussten die beiden Handwerker aber einen kleinen Umweg nehmen. Angesichts der Höhe des Gebäudes und den vielen versammelten Besuchern wollte der Freizeitpark kein Risiko eingehen. Damit die Gläser sicher am Boden zerschellen konnten, gingen die Zimmerer über das lange Gerüst bis hinter die Absperrung und ließen sie dort fallen. Im Anschluss feierten die Handwerker im aufgebauten Festzelt den erfolgreichen Bauabschnitt.