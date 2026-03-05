In Burladingen: An Trigema-Tankstelle geht Diesel aus – Wolfgang Grupp junior erklärt Preise

Am Sonntag ging an der Station in Burladingen der Diesel aus. Trigema-Chef Wolfgang Grupp Junior beruhigt: Die „Krise“ dauerte nur kurz und war dem günstigen Angebot geschuldet.
Der Iran-Krieg, der sich inzwischen zum Flächenbrand im Nahen Osten mit unabsehbarem Ende und kaum übersehbaren Folgen ausgeweitet hat, startete am Samstag, 28. Februar, mit dem Angriff der USA und Israels auf die islamistische Republik am Golf. Es brauchte daraufhin nicht erst die Voraussage in den Medien, dass die Preise für Sprit, Heizöl und Gas alsbald in die Höhe schnellen dürften.