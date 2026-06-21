In Bad Teinach-Zavelstein: Expertin warnt vor Feuer im trockenen Wald

Der Sommenhardter Hang leidet unter der anhaltenden Trockenheit, die Brandgefahr steigt. Doch nicht nur das Wetter, sondern auch menschliches Verhalten spielt eine entscheidende Rolle.
Auch im Bad Teinach-Zavelsteiner Stadtwald wird die Gefahr durch den Klimawandel immer spürbarer. Besonders am Sommenhardter Hang, den Forstrevierleiterin Saskia Bräuner vor einem Jahr als „Sorgenkind“ bezeichnete, herrscht extreme Trockenheit. Und das bleibt er auch weiterhin, wie Bräuner auf Anfrage unserer Redaktion sagt. Das hat vor allem drei Gründe. Die Böden dort seien nicht sehr tief und würden viele große Steine enthalten, „sodass Wurzeln kaum in tiefere Schichten vordringen können“, erklärt die Revierleiterin. Dadurch sei die Versorgung mit Wasser und Nährstoffen eingeschränkt.