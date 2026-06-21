In Bad Teinach-Zavelstein: Expertin warnt vor Feuer im trockenen Wald

Der Sommenhardter Hang leidet unter der anhaltenden Trockenheit, die Brandgefahr steigt. Doch nicht nur das Wetter, sondern auch menschliches Verhalten spielt eine entscheidende Rolle.

Auch im Bad Teinach-Zavelsteiner Stadtwald wird die Gefahr durch den Klimawandel immer spürbarer. Besonders am Sommenhardter Hang, den Forstrevierleiterin Saskia Bräuner vor einem Jahr als „Sorgenkind“ bezeichnete, herrscht extreme Trockenheit. Und das bleibt er auch weiterhin, wie Bräuner auf Anfrage unserer Redaktion sagt. Das hat vor allem drei Gründe. Die Böden dort seien nicht sehr tief und würden viele große Steine enthalten, „sodass Wurzeln kaum in tiefere Schichten vordringen können“, erklärt die Revierleiterin. Dadurch sei die Versorgung mit Wasser und Nährstoffen eingeschränkt.

Außerdem liege der Hang zur Südseite und bekomme den ganzen Tag Sonne ab. „In Kombination mit den zunehmend heißen und trockenen Sommern führt dies zu erheblichem Trockenstress für die Vegetation“, so Bräuner. Zudem sei der hohe Fichtenanteil in diesem Gebiet problematisch. Durch Trockenheit vorgeschädigte Bäume könnten sich nicht mehr ausreichend gegen den Befall durch Fichtenborkenkäfer wehren. „Diese absterbenden Bäume stellen wiederum ein Sicherheitsrisiko dar, da sie instabil werden und umstürzen können. Da unterhalb des Hangs eine viel befahrene Landstraße verläuft, besteht hier eine konkrete Gefahr für den Straßenverkehr“, sagt die Revierleiterin.

Sie erklärt: Bereits Ende April wies der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums – dieser zeigt, wie trocken die Böden in Deutschland gerade sind – eine ungewöhnliche Trockenheit der Böden im Kreis Calw aus.

Anhaltender Regen nötig

Auch am Sommenhardter Hang sei die Wasserversorgung derzeit angespannt, wenngleich vereinzelte regnerische Tage für etwas Entspannung gesorgt hätten. „Für eine spürbare Entlastung wären jedoch länger anhaltende, gleichmäßige Niederschläge notwendig. Nur so können die Böden ausreichend Wasser aufnehmen und dieses auch ins Grundwasser weiterleiten“, sagt Bräuner.

Und wie sieht es mit der Waldbrandgefahr in dem Gebiet aus? „Je trockener die Vegetation, desto leichter brennt sie“, verallgemeinert sie. Mit steigenden Temperaturen und damit einhergehend zunehmender Trockenheit sei damit zu rechnen, dass die Waldbrandgefahr steige, auch im Gebiet Sommenhardter Hang. Die meisten Waldbrände seien jedoch auf menschliche Fahrlässigkeit zurückzuführen, etwa Rauchen oder Grillen im Wald, offenes Feuer, den Einsatz von Gaskochern beim Campen oder sogar durch Feuerwerkskörper. Die Stadt Bad Teinach-Zavelstein betreibe keine öffentlichen Grillstellen im Wald, auch nicht am Sommenhardter Hang, was das Waldbrandrisiko sicherlich reduziere, erklärt Bräuner.

Nicht im Wald rauchen

Jeder Einzelne könne entscheidend zur Vermeidung von Bränden beitragen. Bräuner gibt Hinweise, die man beachten sollte: „Kein offenes Feuer im Wald entzünden und nur offizielle Grillstellen benutzen. An gesperrten Grillstellen nicht grillen. Aus dem Auto heraus keine Kippen in den Wald oder in die freie Landschaft werfen. Nicht im Wald oder in der freien Landschaft rauchen. Bei Wind nicht in Waldnähe grillen. Schon kleine Unachtsamkeiten können ausreichen, um einen Brand auszulösen.“