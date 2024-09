Immobilienprojekt in Hechingen: Leute kaufen nicht Wohnung, sondern Konzept

1 Das bestehende Gebäude an der Münzgasse 2 in der Oberstadt Hechingen wird abgerissen. Foto: Alexander Kauffmann

Hechingens Oberstadt entwickelt sich, auch an der Münzgasse. Das bestehende Gebäude dort wird abgerissen. Das Gebäude, das dort neu entstehen soll, wartet mit einigen Besonderheiten auf. Das sind sie.









Link kopiert



Die Hechinger Innenstadt wandelt ihr Gesicht: Die Bauprojekte Am Rain neben dem Rathaus nehmen augenscheinlich Kontur an, die Sanierung der Hofapotheke schreitet voran, das Gebäude an der Schulstraße 6 wird abgerissen – und auch an der Münzgasse 2 geht es voran: Verläuft alles nach Plan, wird das Gebäude im Frühjahr abgerissen, danach wird der Rohbau errichtet und die Fertigstellung soll im Sommer 2026 erfolgen. Das berichtet Andreas Roud vom gleichnamigen Projektentwickler „ROUD-HAUS GmbH“, der seinen Sitz ebenfalls in Hechingen hat, auf Nachfrage der Redaktion.