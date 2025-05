Immobilienfirma in Hechingen: EJL Stadtentwicklung – das sagt der Insolvenzverwalter

Immobilienfirma in Hechingen

1 Die Zukunft der östlichen Gebäudezeile am Obertorplatz ist unklar: Die EJL Stadtentwicklung GmbH ist insolvent. Foto: Roth Die EJL-Stadtentwicklung GmbH ist insolvent. Der vorläufige Insolvenzverwalter Axel Kulas geht davon aus, dass es zu einem Insolvenzverfahren kommen wird. Was das bedeutet.







Was passiert mit der östlichen Gebäudezeile am Hechinger Obertorplatz. Diese Frage scheint offener denn je. Die EJL Stadtentwicklung GmbH, der die Gebäude mit den Hausnummern 13 bis 19 gehören, hat am 8. Mai einen Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Stuttgarter Rechtsanwalt Axel Kulas vom Amtsgericht Hechingen bestellt.